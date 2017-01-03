Android‘de birden fazla Facebook hesabı kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. Yüz milyonlarca kullanıcı hesabına ev sahipliği yapan popüler sosyal ağ sitesi Facebook’un resmi mobil uygulamasında aynı anda tek bir hesapla oturum açabiliyorsunuz. Birden fazla hesabınız varsa mevcut oturumu kapatmak ve diğer hesabınızla tekrar oturum açmak zorundasınız. Ancak Android işletim sistemli akıllı telefonlarda elbette birden fazla Facebook hesabı kullanmak mümkün. Bunun için üçüncü parti uygulamalardan yardım almak gerekecek.

Android: Birden Fazla Facebook Hesabı Kullanmak

Öncelikle FriendCaster uygulamasının güncel versiyonunu buradan akıllı telefonunuza indirin ve kurulumu gerçekleştirin.

Uygulamayı çalıştırın, bu şekilde bir arayüzle karşılaşacaksınız.

Şimdi Login butonuna tıklayın ve kullanıcı hesabı bilgilerinizi girip oturum açmak için OK butonunu kullanın.

Oturum açtıktan sonra sağ üst kısımda yer alan Settings butonuna dokunun.

Karşınıza gelen menüden Accounts sekmesini görüntüleyin.

Burada oturum açtığınız hesabı göreceksiniz, ikinci bir hesapla oturum açmak için Add another account seçeneğine dokunun.

Şimdi diğer hesabınızın e-posta ve parola bilgileri ile oturum açın, artık FriendCaster uygulamasında Facebook hesaplarınız arasında hızlı ve kolay şekilde geçiş yapabileceksiniz.

Android için geliştirilen popüler uygulamalardan birisi olan Parallel Space bir cihazda aynı anda birden fazla kullanıcı hesabıyla oturum açma imkanı sunan başarılı bir araç.

Öncelikle Parallel Space uygulamasını aşağıdaki widget’a dokunarak ya da Google Play uygulama mağazasında aratarak akıllı telefonunuza indirin.

Uygulamayı açın, şöyle bir arayüz göreceksiniz. Listeden basitçe Facebook uygulamasını seçin.

Parallel Space uygulamasında klonlanmış uygulamaların listesini göreceksiniz. Facebook uygulamasını seçmelisiniz.

Oturum açmak istediğiniz ikinci Facebook hesabınızın bilgilerini kullanın.

Artık aynı Facebook uygulamasında iki kullanıcı hesabınızla da oturum açmış oldunuz.

Birden fazla Facebook hesabı kullanmak için FriendCaster ya da Parallel Space uygulamasından faydalanmanızda bir sakınca yok.