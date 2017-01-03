Android ve iOS uyumlu, Subway Surfers benzeri 5 oyun ile karşınızdayız. Subway Surfers akıllı telefonları süsleyen en popüler ve bağımlılık yapıcı oyunlardan birisi konumunda. Renkli grafikleri ve dinamik sonsuz koşu dinamiği oyuna direnmeyi imkansız kılıyor. Ama elbette sonunda bıkacaksınız, peki sonra? Başka alternatiflere yönelebilirsiniz. Harika görünen ve aynı dikkatle oynanabilen birçok eğlenceli sonsuz koşu oyunu var. Bu küçük rehberimizde denemeniz gerektiğini düşündüğümüz beş tanesini derledik. Farklı aşamalara, çok kişilikli ilginç karakterlere, kazanmak ve keşfetmek için birçok özelliğe sahipler. Dilerseniz Android ve iOS için geliştirilen, Subway Surfers benzeri 5 oyun nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: Subway Surfers Benzeri 5 Oyun

Rayman Jungle Run

Rayman Jungle Run güzel bir yana doğru sınırsızca ilerleme oyunu. 20 seviyeden oluşan oyunda topu atlatıp Korsan Gemisi bölümündeki düşen kayalar arasından sıyrılacak, dev çiçek patronundan kaçacak ve Livid Dead seviyelerinin iki yeni konumuna gireceksiniz. Keşfedilecek yeni dünyalar, aktive edilecek güçler, pürüzsüz kontroller ve etkileyici bir soundtrack ile birlikte oyun eğlenceli saatler vaat ediyor.

Angry Gran Run

Kızgın büyükannemiz sığınma evine kilitlenmiş ve kaçışını planlıyor. Buradan kaçmayı başardığında ona sokaklar boyunca rehberlik etmemiz ve her türlü tuhaf engeli aşmak için atlama, fırlama ve kayma gibi hareketler yapmamız gerekiyor. Serserileri yolun aşağısında basmak ve paralarını yağmalamak, macera boyunca uzaylılar, dinozorlar ve diğer yaratıkları gözlemlemek zorunda kalacaksınız.

Panda Run HD

Efsanevi ruh taşını elde etmek için cesur bir panda bilinmeyen tapınağa girip bu taşın parçalarını eğlenceli bir şekilde toplamaya karar veriyor. Oyun basit salıncak ve eğim kontrollerine dayanıyor ve çok sayıda çeviklik, viraj, atlama ve kayma gibi hareketler yapmamızı istiyor. Aynı zamanda dondurma zamanı, kayan adalar ve heyelanlar ile de değişmekte. Skor tablosu ve achievement’lar da var, bu nedenle en iyi skoru elde etmek için mücadele edebilirsiniz.

Sonic Dash

Bir kez daha Sonic the Hedgehog olarak oynayacak ve zorlu 3D ortamlarda atlama, sıçrama ve eğilme gibi hareketler yapacaksınız. Sonic’in güçleri tehlikeleri atlatmak, engelleri aşmak, ilmekleri hızlandırmak ve düşmanlarını Sonic’in yıkıcı saldırısı ile yenmek için kullanılabiliyor. Elbette Sonic’in arkadaşlarından (Tails, Shadow, Knuckles) birisi olarak oynayabilir ve Dr Eggman ve Zazz’a karşı mücadele edebilirsiniz.

Agent Dash

Cesur Agent Dash’ın düşmanı Dr. Quantumfinger’i yenmek için sabırsızlandığı yoğun, patlayıcı bir koşu oyunu ile birlikteyiz. Quantumfinger’ın gizli adası boyunca koşmaya başlamalı ve sarmaşık tuzaklar, çökmüş binalar, lazerler, lav ve diğer tehlikeli engellerden kaçınmalısınız. Yolda jetpack’ler, mıknatıslar, pelerinler toplamalı ve zamanınızı yavaşlatabilecek avantajlardan yararlanmalısınız. Üsse geri dönerseniz araçlarınızı geliştirin ve kötü araçlardan kurtulmak için tüm araçlardan faydalanın.