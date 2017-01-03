iOS uyumlu Warp Shift oyunu kısa bir süre için ücretsiz indirilebilir durumda. Bilindik geliştiricilerden Deep Silver FISHLABS’in Warp Shift adlı puzzle oyunu Apple’ın Free App Of The Week / Haftanın Ücretsiz Uygulaması oldu.

iOS kullanıcıları bu güzel oyunu limitli bir süre için ücretsiz indirebilecek. Oyun 7 Ocak’a kadar bu kapsamda bedel ödemeksizin yüklenebiliyor, sonrasında orijinal fiyatı olan 2.99 USD’den alıcılarını bulmaya devam edecek.

iOS: Warp Shift Oyununu Ücretsiz İndirin

Warp Shift oyuncuların keşfetmekten hoşlanacakları bir dünyada kurulmuş güzel bir düşünce oyunu. Geliştiricilere göre oyun “zihni zorlayan ve duyuları harekete geçiren görsel – işitsel bir yolculuk” olarak tasarlanmış vaziyette.

Oyuncular esrarengiz bir antik odanın içine sıkışan Pi isimli küçük bir kızı tanıyacaklar. Oyun labirent benzeri bir ortamda ilerledikçe kahramanın ve büyülü arkadaşının hikayesini öğrenme fırsatı yakalıyoruz. Oyunda ilerleme kaydettikçe seviyeler daha hileli ve daha zorlayıcı hale geliyor. Her seviyeyi tamamlamak ve mümkün olduğunca az adımla hedefinize ulaşmak için pasajları açmanız, kısayollar oluşturmanız, engelleri kaldırmanız, teleportlar kullanmanız ve oyun dünyasını değiştirmeniz gerekiyor.

Warp Shift oyunculara her biri 15 seviye içeren 6 eşsiz dünyayı keşfetme olanağı sunuyor. Promosyon teklifi 15 ek seviye barındıran seçkin bir dünyaya erişimi içermekte.

iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarla uyumlu olan başarılı puzzle oyununun iOS 8.0 ve Apple’ın mobil işletim sisteminin daha güncel versiyonlarıyla uyumlu olduğunu sözlerimize ekleyelim.