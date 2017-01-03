LG geliştirme ekipleri sıkı biçimde çalışmaya devam ediyor. Firmanın Android işletim sistemli cihazları Google’ın aylık güvenlik ve sorun yamalarını içerecek biçimde güncellemeden geçirildi. Firmanın son hamlesi Ocak ayına özel güvenlik yamalarını kullanıcılarına sunmak oldu.

LG Telefonlara Ocak Güvenlik Yamaları

Çok sayıda güvenlik açığı ortadan kaldırılıp kapatılarak G serisindeki G3, G4, G4 Stylus, G Stylo ve G5, V serisindeki V10 ve V20, CK serisindeki tüm modellere ilgili güncellemeler sunuldu. Ancak nedense firmanın maliyeti düşük X ve K serilerindeki modellere güvenlik güncellemesi hazırlamadığı da dikkatlerden kaçmadı. Gerçekten de bu giriş seviyesi cihazların bu derece sık güncelleme almasını kimse beklemiyordu zaten. Bu güncellemeden sonra biri kritik, ikisi yüksek dereceli ve dördü orta derece, sonuncusu düşük derece öneme sahip açıklara ait yamalar gelmiş oldu. Güncellemeden sonra üçüncü parti uygulamalar kullanıcı onayı olmadan kişisel bilgileri depolama alanında saklayamayacak. Ayrıca kernel belleğe yazma ve okuma izni alabilen uygulamalara dur deniliyor.

Güncellemeler OTA yoluyla yayında ve her nasılsa Google’un henüz yayınlamadığı Ocak ayına özel güvenlik önlemleri çoktan dahil edilmiş. Samsung gibi devlerin de daha sonra bu tür bir güncelleme sunması bekleniyor.