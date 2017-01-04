2014 sonu ve 2015 başında ilan edilen Samsung Galaxy A (Alpha) serisi cihazlar metal gövdeli kasaya ve premium hisse önem veren kullanıcıların beğenisini kazandı. A serisinde ekran boyutu ve donanım özelliklerine göre alttan yukarı doğru A3, A5 ve A7 modellerini gördük. İlgi gören seri geçen sene 2016 model A3, A5 ve A7 modelleriyle güncellenmişti. Bu kez Samsung daha da hızlı davrandı ve 2017 senesine özel A serisi güncellemelerini sundu.
2017 Model Samsung Galaxy A Serisi Kıyaslama
Öncelikle ortak özelliklerden söz etmek gerekirse;
- Metal gövde
- Super AMOLED ekran
- Gorilla Glass cam kaplama
- IP68 sertifikası (su ve toz korumaları)
- Daima açık ekran
- Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi
- 256 GB’a kadar destekli microSD kart yuvası
- 3.5 m kulaklık fişi
- 4G LTE Cat.6 300 Mbps
- 802.11ac dual band Wi-Fi
- Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı
- A-GPS uydu servisi
- NFC yakın temas teknolojisi
- FM radyo
- USB Type-C portu
- Ön parmak izi okuyucu
- Samsung Pay ödeme sistemi
- Full HD 30 fps video kayıt
Diğer yandan cihazları ayıran farklarsa ekran, işlemci, RAM bellek, depolama alanı, kameralar ve batarya olmakta. A3 modeli 4.7 inç 720p ekranı, 2 GB RAM belleği ve 16 GB depolama alanıyla sadece zorda kalıp parası yetmeyenlere tavsiye edilebilir.
A5 (2017) ise ekran genişliği ve çözünürlüğü, RAM belleği ve depolama alanı, kameraları ve bataryasıyla A3’ün çok daha ötesinde ve rahatlıkla önerebiliriz.
A7 (2017) için fikrimiz illan geniş ekran olsun diyenlere uygun olacağı çünkü 5.7 inç epey geniş ve cihaz boyutları artıyor. Donanım cephesinde A5’i geride bırakan diğer yanları fazla değil. Batarya daha yüksek olsa da zaten geniş ekrandan ötürü kullanım süresini arttırmayı başaramayabilir…