2014 sonu ve 2015 başında ilan edilen Samsung Galaxy A (Alpha) serisi cihazlar metal gövdeli kasaya ve premium hisse önem veren kullanıcıların beğenisini kazandı. A serisinde ekran boyutu ve donanım özelliklerine göre alttan yukarı doğru A3, A5 ve A7 modellerini gördük. İlgi gören seri geçen sene 2016 model A3, A5 ve A7 modelleriyle güncellenmişti. Bu kez Samsung daha da hızlı davrandı ve 2017 senesine özel A serisi güncellemelerini sundu.

2017 Model Samsung Galaxy A Serisi Kıyaslama

Öncelikle ortak özelliklerden söz etmek gerekirse;

Metal gövde

Super AMOLED ekran

ekran Gorilla Glass cam kaplama

IP68 sertifikası (su ve toz korumaları)

(su ve toz korumaları) Daima açık ekran

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

işletim sistemi 256 GB’a kadar destekli microSD kart yuvası

kart yuvası 3.5 m kulaklık fişi

4G LTE Cat.6 300 Mbps

802.11ac dual band Wi-Fi

Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı

kablosuz bağlantı A-GPS uydu servisi

NFC yakın temas teknolojisi

FM radyo

USB Type-C portu

portu Ön parmak izi okuyucu

okuyucu Samsung Pay ödeme sistemi

Full HD 30 fps video kayıt

Diğer yandan cihazları ayıran farklarsa ekran, işlemci, RAM bellek, depolama alanı, kameralar ve batarya olmakta. A3 modeli 4.7 inç 720p ekranı, 2 GB RAM belleği ve 16 GB depolama alanıyla sadece zorda kalıp parası yetmeyenlere tavsiye edilebilir.

A5 (2017) ise ekran genişliği ve çözünürlüğü, RAM belleği ve depolama alanı, kameraları ve bataryasıyla A3’ün çok daha ötesinde ve rahatlıkla önerebiliriz.

A7 (2017) için fikrimiz illan geniş ekran olsun diyenlere uygun olacağı çünkü 5.7 inç epey geniş ve cihaz boyutları artıyor. Donanım cephesinde A5’i geride bırakan diğer yanları fazla değil. Batarya daha yüksek olsa da zaten geniş ekrandan ötürü kullanım süresini arttırmayı başaramayabilir…