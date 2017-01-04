Asus‘un akıllı saat sektörüne yön veren ZenWatch 2 modelinden sonra ZenWatch 3 modeli daha da fazla ilgi görmüştü. Android Wear işletim sistemini kullanan bu akıllı saatler, Google destekli güncellemeler sayesinde daha hızlı biçimde güncellenebiliyor.

Asus ZenWatch 2 ve 3 İçin Ocak Güncellemeleri

Dün yayına giren güncellemelerle birlikte Asus’un ZenWatch 2 modeline Aralık ayına özel Android güvenlik iyileştirmeleri ve yamaları enjekte ediliyor. Diğer yandan abisi konumundaki Asus ZenWatch 3 ise güncellemeden sonra hem Aralık Android güvenlik yamalarını alıyor, hem de belirgin yeniliklere kavuşuyor. Güncellemeye ait yenilikler listesine bakılırsa Asus ZenWatch 3 için Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz bağlantılarda kararlılık iyileştiriliyor, şarj ve deşarj sırasında beliren bildirim mesajı ortadan kaldırılıyor, diğer dillere çevirilerle ilgili sorunlar aşılıyor ve düzeltiliyor, deşarj sırasındaki bildirim sesi güncelleniyor, yeni nesil ECO moduyla güç tüketimi sıkılaştırılıyor, buton özelleştirmeyle ilgili ayarlar iyileştiriliyor ve yedi yeni saat kadranı daha ekleniyor. Adı geçen cihazlara yönelik güncelleme paketleri OTA olarak doğrudan dağıtıma sunulmuş durumda ve her an uyarı alabilirsiniz.