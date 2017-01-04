USB bellek ve hafıza kartı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kingston, son nesil USB bağlantı standartlarına uyum sağlayan seçenekleri bir süredir sunuyor. Firmanın sitesinde USB 3.1 Gen 1 yani USB 3.0 olarak gösterilen, kompakt boyutlara ve sağlam metal gövdeye sahip DataTraveler 50 modeli inceleme için bizlerle. Bu seride kapasiteleri 8 GB ile 128 GB arasında değişen modeller yer alıyor. İncelediğimiz model ise 64 GB kapasiteye sahip. Kapasite değerine bağlı olarak belleğin arka kısmında yer alan plastik kaplamanın rengi fark gösteriyor. Benzer biçimde kapasiteye bağlı olarak okuma ve yazma performansları da değişiyor. Bu yüzden satın almadan önce dikkatli olmanızda fayda var.

8 GB ve 16 GB kapasiteli alt modellerde okuma hızı 30 MB / saniye ve yazma hızı sadece 5 MB / saniye yani bu modellerin USB 2.0 sınırlarını zorladığı bile söylenemez. Alt kapasite modelleri almanızı önermiyoruz. 32 GB ve üstü modellerdeyse okuma hızı 110 MB / saniye, yazma hızı 15 MB / saniye değerlerine kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak okuma açısından ciddi bir artış gerçekleşiyor ama yazma hızı hala arka planda görünüyor. Bu nedenden ötürü USB 3.1 Gen 1 destekli olsa da büyük boyutlu dosyaları yazmak isteyenler düşük yazma hızı açısından uzun süre beklemek durumunda kalabilirler.

Taşıması kolay olacak biçimde 44.9 x 20 x 9.2 mm boyutlarına sahip olan belleğin beş senelik garantisi bulunmakta. Son nesil işletim sistemleriyle sorunsuz biçimde kullanılabilen tak&çalıştır uyumlu Kingston DataTraveler 50 USB belleğin geriye dönük USB 2.0 desteği olduğundan herhangi bir uyum sorunu yaşatmıyor. Kapak içermemesi avantaj denebilir. Böylece kapak kaybetme derdi ortadan kalıyor. Aynı zamanda USB fişinin zarar görmesini engelleyecek biçimde metal malzeme tercih edilmiş. Akıllı telefon ve tablet sahipleri OTG adaptörü kullanarak harici depolama birimine dönüştürebilir.