Güvenlik güncellemelerini artık iyice ciddiye alan Google, 2017 senesinin bu ilk günlerinde kendi bünyesindeki Nexus ve Pixel cihazlara yönelik Ocak güvenlik güncellemelerini hazır etti bile. Google tarafından ciddi sorun olarak ifade edilen medya sunucusunda uzaktan kod işletme açığıyla ilgili yama da dahil edilmiş durumda.

Pixel ve Nexus Ailesine Özel Ocak Güncellemeleri

Pixel, Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X, Nexus Player, Nexus 9 ve hatta Pixel C sahipleri kollarını sıvayabilirler. Bu dosyaları hemen indirip yükleyebilirsiniz ama bu şekilde uğraşmayı tercih etmiyorsanız ilerleyen günlerde Ocak 2017 güvenlik yamaları OTA üzerinden ilgili cihazlara yönlendiriliyor olacak.

Paketi yükleyenlere onu kritik olmak üzere toplam 50 güvenlik yamasını cihazlarına uygulamış olacaklar. Hemen indirip kurmak isteyenler aşağıdaki linkleri kullanabilir:

Bu güncellemelerde iki ayrı güvenlik seviyesinden söz ediliyor. Biri 1 Ocak, diğeri 5 Ocak seviyesine yükseltiyor. Google cihazları doğrudan 5 Ocak güncellemesini alacak. OEM yolla satılan cihazlarsa seçim yapabilecek.