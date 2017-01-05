Android‘de silinen fotoğrafları geri getirmek için izleyebileceğiniz yöntemleri ele alacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlarımızla gün içerisinde çok sayıda fotoğraf ve video çekiyoruz. Peki bir gün çektiğiniz fotoğraf ya da videoları yanlışlıkla silerseniz ne olacak? Bulut depolama hizmetlerine ya da kişisel bilgisayarınıza yedek aldıysanız şanslısınız, aksi takdirde fotoğrafları kurtarmanın normal koşullar altında bir yöntemi yok. Fakat silinen dosyaları geri getirmeyi sağlayan yazılımlarla şansınızı deneyebilirsiniz. Bu yazılımlarla kesin sonuç alma garantisi bulunmuyor ama özellikle fotoğraf ya da videolarınız silindikten sonra cihazı kullanmadan derhal tarama işlemini başlatırsanız şansınız yüksek olacaktır. Dilerseniz Android’de silinen fotoğrafları geri getirmek için yapmanız gerekenlere bakalım.

Android: Silinen Fotoğrafları Geri Getirmek

Bu metotta Android’de silinen fotoğraf ve videolarınızı kurtarabilmeniz için faydalanabileceğiniz üçüncü parti bir yazılımdan bahsedeceğiz. Yazılımın adı Recuva File Recovery. Bilgisayarda silinen dosyaları kurtarma, silinen e-postaları ve kaydedilmeyen Word belgelerini geri getirme, silmek istediğiniz dosyaları güvenli şekilde silebilme gibi ön plana çıkan özellikleri var.

Öncelikle programı yukarıdaki bağlantıdan indirin ve Windows işletim sistemli kişisel bilgisayarınıza yükleyin. Çalıştırınca karşınıza bir sihirbaz gelecektir, Android’li akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın.

Şimdi Android cihazınızdan kurtarmak istediğiniz dosya tiplerini seçin. Biz fotoğraf ve videolardan bahsettik ama farklı tipte dosyaları geri getirme imkanı sunuluyor.

File location bölümünde In a spesific location seçeneğini işaretleyin ve akıllı telefonunuzu seçin.

Yazılım akıllı telefonunuzda silinen dosyalar için tarama gerçekleştirecek, çıkan sonuçlarda kurtarılabilir durumda olan dosyaları kolayca geri alabileceksiniz.

Android’de silinen fotoğrafları kurtarmak için kullanabileceğiniz farklı bir çözüm olan Dr Fone for Android by Wondershare yazılımına ise daha önce buradaki rehberimizde değindiğimizi hatırlatalım.