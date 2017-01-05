Android telefonu kablosuz disk olarak kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Dosyalarınızı Android cihazınızdan Mac / PC’ye kopyalamanın oldukça basit olduğunu biliyorsunuz, Android cihazı bilgisayara bağlamak ve tüm dosyaları sürükleyip bırakmak yeterli oluyor. Dosya ve klasörleri sadece kopyala / yapıştır ile aktarabiliyorsunuz. Bu işlem için bilgisayarınızla Android cihaz arasında kablolu bağlantı kurulması gerekecek, ancak bu işlemi tümüyle kablosuz bir şekilde yapmanız da mümkün. Esasında kablosuz bağlantı yoluyla Android’den Mac / PC’ye veri aktarabilirsiniz. Burada yavaş aktarım yapabilen Bluetooth bağlantısını kastetmiyoruz, Android telefonu kablosuz disk olarak kullanmak ve hızlı şekilde veri transferi gerçekleştirebilmek için yapmanız gerekenleri anlatacağız.

Android Telefonu Kablosuz Disk Olarak Kullanmak

Öncelikle Pocket share: Flash Drive / NAS uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak indirin.

Bu aşama Windows kullanıcıları için önemli, Mac’te yapılmasına gerek kalmıyor. Pocketshare uygulamasını akıllı telefonunuzda çalıştırın, Configure Windows seçeneğine dokunun. Karşınıza gelen URL’yi not edin.

Windows bilgisayarda URL’ye tarayıcı ile erişin ve karşınıza gelen listeden pocketshare_windows.bat dosyasını seçip indirin. Dosyayı Pocketshare.bat şeklinde yeniden adlandırın ve çalıştırın. Değişiklikler için onay talep edildiğinde gerekli onayları verin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınız kablosuz paylaşım işlemi için hazır hale gelecektir.

Akıllı telefonunuz ile bilgisayarınız aynı Wi-Fi ağına dahil olmalı. Dosyaları paylaşmak için ilk olarak PocketShare uygulamasını açın, sunucu otomatik olarak başlayacak. Finder‘ın kenar çubuğundaki Devices (Aygıtlar) sekmesinde bilgisayarınızın adını seçmeniz gerekiyor.

Windows ya da Mac’te My Computer / Bilgisayar‘ı çalıştırın, burada Pocketshare adlı ağ sürücüsü göreceksiniz. Çift tıkladığınızda sürücüyü açabilir ve dilediğiniz gibi kopyala / yapıştır işlemi gerçekleştirebilirsiniz.