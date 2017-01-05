Android: Wi-Fi ve 3G / 4G Bağlantılarını Birlikte Kullanmak

Android‘de Wi-Fi ve 3G / 4G bağlantılarını birlikte kullanmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Zaman zaman hızlı bir internet bağlantısı gereksinimi duyabilirsiniz, bu noktada dahil olabildiğiniz bir Wi-Fi ağı ya da hücresel veri bağlantısı tek başına tatmin edici olmayabilir. Öyleyse bu bağlantıları birleştirin! Bildiğiniz gibi normal koşullar altında Wi-Fi ağına bağlandığınızda akıllı telefonunuz internete Wi-Fi üzerinden çıkar ve 3G / 4G üzerinden internet kullanımı gerçekleştirilmez. Ancak burada ele alacağımız üçüncü parti bir uygulama sayesinde Wi-Fi ve 3G / 4G bağlantılarını birlikte kullanmak mümkün hale geliyor.

Android: Wi-Fi ve 3G / 4G Bağlantılarını Birlikte Kullanmak

Gerekenler

  • Root erişimi sağlanmış, Android 2.2 veya daha güncel işletim sistemli bir akıllı telefon
  • Wi-Fi ve 3G / 4G internet paketi
  • Super Download Android uygulaması, uygulamanın ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunmakta.

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Öncelikle Super Download uygulamasını Android işletim sistemli akıllı telefonunuza indirin.

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Uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyip çalıştırdıktan sonra arayüzde No active files mesajını göreceksiniz.

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Şimdi uygulamanın ayarlarına erişin, buradaki Dual networks seçeneğini etkinleştirin. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu özellik root erişimine ihtiyaç duymakta.

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Uygulama ile herhangi bir dosya indirmek için arayüzdeki + butonuna dokunun ve indirme bağlantısını kopyalayıp uygulamadaki kutucuğa yapıştırın.

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İşlem bu kadar basit! Artık dosya indirmeleriniz için Wi-Fi ve 3G / 4G bağlantılarını birlikte kullanabileceksiniz. Uygulamanın ücretsiz sürümünde 50 MB dosya indirme limitinin bulunduğunu belirtelim.

Bu işlem için Speedify uygulamasını da kullanabileceğinizi sözlerimize ekleyelim.

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Speedify – Faster Internet
Developer: Connectify Inc.
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