Android‘de Wi-Fi ve 3G / 4G bağlantılarını birlikte kullanmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Zaman zaman hızlı bir internet bağlantısı gereksinimi duyabilirsiniz, bu noktada dahil olabildiğiniz bir Wi-Fi ağı ya da hücresel veri bağlantısı tek başına tatmin edici olmayabilir. Öyleyse bu bağlantıları birleştirin! Bildiğiniz gibi normal koşullar altında Wi-Fi ağına bağlandığınızda akıllı telefonunuz internete Wi-Fi üzerinden çıkar ve 3G / 4G üzerinden internet kullanımı gerçekleştirilmez. Ancak burada ele alacağımız üçüncü parti bir uygulama sayesinde Wi-Fi ve 3G / 4G bağlantılarını birlikte kullanmak mümkün hale geliyor.

Android: Wi-Fi ve 3G / 4G Bağlantılarını Birlikte Kullanmak

Gerekenler

Root erişimi sağlanmış, Android 2.2 veya daha güncel işletim sistemli bir akıllı telefon

Wi-Fi ve 3G / 4G internet paketi

Super Download Android uygulaması, uygulamanın ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunmakta.

Öncelikle Super Download uygulamasını Android işletim sistemli akıllı telefonunuza indirin.

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyip çalıştırdıktan sonra arayüzde No active files mesajını göreceksiniz.

Şimdi uygulamanın ayarlarına erişin, buradaki Dual networks seçeneğini etkinleştirin. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu özellik root erişimine ihtiyaç duymakta.

Uygulama ile herhangi bir dosya indirmek için arayüzdeki + butonuna dokunun ve indirme bağlantısını kopyalayıp uygulamadaki kutucuğa yapıştırın.

İşlem bu kadar basit! Artık dosya indirmeleriniz için Wi-Fi ve 3G / 4G bağlantılarını birlikte kullanabileceksiniz. Uygulamanın ücretsiz sürümünde 50 MB dosya indirme limitinin bulunduğunu belirtelim.

Bu işlem için Speedify uygulamasını da kullanabileceğinizi sözlerimize ekleyelim.