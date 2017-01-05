Bilgisayarı Akıllı Telefon İle Uzaktan Kapatmak mümkün. Akıllı telefon ve PC kullanıcıları için akıllı telefon ile istenilen yerden bilgisayarın kapatılabilmesi adına kullanılabilecek faydalı bir ipucuyla karşınızdayız. Günümüzde akıllı telefonlar olağanüstü derecede işlevsel ve birçok amaçla kullanılabiliyor. Şimdiye kadar akıllı telefonlar için çok güzel ipuçları sunduk ve akıllı telefon kullanarak Windows PC’nizi kapatmak için harika bir yöntemle yine buradayız. Evet, bu işlemi gerçekleştirmek mümkün. İnternet üzerinden bilgisayarınıza kapatma isteği göndererek herhangi bir yerden mobil cihazınız ile bilgisayarınızı uzaktan kapatabilirsiniz. Dilerseniz Bilgisayarı Akıllı Telefon İle Uzaktan Kapatmak için izlemeniz gereken aşamalara yakından bakalım.

Bilgisayarı Akıllı Telefon İle Uzaktan Kapatmak

Burada ele alacağımız Windows programı esasında bilgisayarı kapatma işlemini zamanlamak için var fakat bilgisayarı uzaktan kapatmak için de kullanılabiliyor.

Öncelikle Airytec switch off programını Windows işletim sistemli bilgisayarınıza indirin.

Yazılımı indirdikten sonra bilgisayarınıza yükleyin, sistem tepsisinde bilgisayarı kapatma simgesini göreceksiniz.

Bu simgeye tıklayın, karşınıza gelen pencerede Force shutdown‘u etkinleştirmek için gerekli seçenekleri işaretleyin.

Şimdi bilgisayarı kapatma simgesine tıklayın ve yazılımın ayarlarına erişin. Remote sekmesini görüntüleyin. Edit Web interface Settings butonuna tıklayın.

Enable web interface kutucuğunu işaretleyin. Authentication seçeneğini devre dışı durumda bırakın. Sağ alt kısımda yer alan Apply butonunu kullanın.

View / update static addresses butonuna tıklayın ve açılan internet sitesi bağlantısını bir kenara not edin. Akıllı telefonunuz ile bilgisayarınızı uzaktan kapatmak için bu bağlantıyı kullanacaksınız.

Bağlantıya akıllı telefonunuz ile eriştiğinizde şu şekilde bir arayüzle karşılaşacaksınız.

Shutdown butonuna tıkladığınızda bilgisayarınız kapanacaktır.