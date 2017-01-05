Google Daydream sayesinde eşsiz VR sanal gerçeklik deneyimi kullanıcılara sunuluyor ve uygulamalar kullanılırken uzaktan kumanda yardımıyla veri girilebiliyor. Oyunlar ve uygulamalarda işaret etmeyi kolaylaştıran bu uzaktan kumanda pakete dahil ama sağ el kullanımı için optimize edilmiş.

Google Daydream Kumandasında El Değişimi

Elbette solak kullanıcılar var ve bunlardan biriyseniz, kullanım sırasında sıkıntı çekmemek için birkaç adım takip ederek VR ayarlarını kendinize göre değiştirebilirsiniz! İlk yapmanız gereken telefondaki Daydream uygulamasını açmak ve sol üstteki menü sembolüne tıklamak. Ardından solda bir menü açılacak ve ayarlar seçeneği belirecek. VR ayarları menüsünden kontrolcüyü bulun.

Telefondaki Daydream uygulamasını açın

Soldaki menü sembolüne tıklayın

Ayarlar için çark sembolüne tıklayın



Uzaktan kumanda sembolüne tıklayın

El ayarı menüsüne girin

Solak seçin.