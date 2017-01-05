Google Daydream sayesinde eşsiz VR sanal gerçeklik deneyimi kullanıcılara sunuluyor ve uygulamalar kullanılırken uzaktan kumanda yardımıyla veri girilebiliyor. Oyunlar ve uygulamalarda işaret etmeyi kolaylaştıran bu uzaktan kumanda pakete dahil ama sağ el kullanımı için optimize edilmiş.
Google Daydream Kumandasında El Değişimi
Elbette solak kullanıcılar var ve bunlardan biriyseniz, kullanım sırasında sıkıntı çekmemek için birkaç adım takip ederek VR ayarlarını kendinize göre değiştirebilirsiniz! İlk yapmanız gereken telefondaki Daydream uygulamasını açmak ve sol üstteki menü sembolüne tıklamak. Ardından solda bir menü açılacak ve ayarlar seçeneği belirecek. VR ayarları menüsünden kontrolcüyü bulun.
Telefondaki Daydream uygulamasını açın
Soldaki menü sembolüne tıklayın
Ayarlar için çark sembolüne tıklayın
Uzaktan kumanda sembolüne tıklayın
El ayarı menüsüne girin
Solak seçin.