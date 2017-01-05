iOS 8 ve öncesi dönemlerde Apple’ın mobil işletim sistemiyle yüklü olarak gelen standart uygulamalar sınırlı özellikler içeriyordu. iOS sürümü ilerledikçe Fotoğraflar ve Kamera Rulosu gibi uygulamalar da ilerleme gösterdi ve yeni özellikler eklendi. Bunlardan biri hayatı kolaylaştıran kısayollardan sonuncusu olan hızlı geçiş.

iOS: Fotoğraftan Albüm Görünümüne Hızlı Geçiş

Her ne kadar güncellemeden sonra navigasyon oku hala yerinde duruyor olsa da artık daha kolay bir yöntem var. Tek bir fotoğrafa bakıyorsanız ve hızlı biçimde galeride yer alan diğer fotoğraflara geri dönmek istiyorsanız, albüm görünümüne hızlı dönüş için parmağınızı ekrana dokundurup aşağı sürüklemeniz yeterli.

Fotoğraflar uygulamasını başlatın ve albüm seçin. Ardından içinde yer alan bir fotoğrafa tıklayın. Açık fotodan tekrar albüm görünümüne geri dönmek için parmağınızı aşağı sürükleyin. Her zamanki gibi sola ya da sağa sürükleme yaparak fotoğraflar içinde gezintiye devam edebilirsiniz. Bize kalırsa aşağı sürükleme hareketi daha kolay ve hızlı sonuç veriyor.

Fotoğraf uygulamasında çok sayıda içerik varsa albüm görünümü sırasında sürüklemeyle uğraşmamak adına hızlı biçimde başa ve sona gitmek için ekranın alt ve üst kısımlarına dokunmayı deneyebilirsiniz.