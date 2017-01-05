Hesap makinesi sık kullanılan bir uygulama. Rakam girerken bir hata mı yaptınız? Sil baştan yapıp rakamları en baştan girmenize gerek yok! Tek yapmanız gereken haneleri kaydırıp hatalı kısmı düzeltip devam etmek.

iOS: Hesap Makinesinde Hane Kaydırmak

iOS’un bütünleşik hesap makinesi basit olsa da işini yerine getiriyor ve hızlı hesaplama işlerinde faydalı oluyor. Örneğin bahşiş verme zamanı gelince ne kadarlık bir rakamın uygun olacağı hemen hesaplanabiliyor. Ayrıca daha ağır hesaplamalar için de uygun ama bir buton eksik denebilir.

Geri butonu olmayınca hatalı girdileri en baştan yapmak zorunda kalıyorsanız bu ipucumuz çok işinize yarayacak. En son girilen haneyi silme işine yarayan geri butonu yok ama hata yapınca üstteki rakam alanını sağa sürükleyip yeniden girebilirsiniz. İlk olarak Hesap Makinesi uygulamasını açın. Çok haneli bir rakam girin ve son haneyi silmek için rakam alanında sağa ya da sola sürükleyin.

Her bir sürükleme işleminizden sonra sondaki hane tekrar tekrar silinecek.Bu hile aynı zamanda bilimsel hesap makinesi modunda da işliyor. Bu moda erişmek için tek yapmanız gereken ekranı yatay moda getirmek.

Tüm rakamı komple silmek içinse C butonu kullanılabilir. Buna basınca otomatik olarak AC butonuna dönüşür ve basınca tüm hesaplama silinir.