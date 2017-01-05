iOS: Reklam Engelleyiciyi Kısa Süreliğine Durdurmak

Reklam engelleme odaklı ad block eklentileri sayesinde telefonların internet tarayıcılarının işkencesi sona eriyor. Reklamlara dur dediniz ama kimi siteler reklam yoksa içerik yok dediler ya da sayfa görünümü birden bire karmaşık hale geldi diyelim. Kısa süreliğine iOS Safari tarayıcıdaki reklam engellemeyi nasıl kapatabilirsiniz?

Reklam Engelleyiciyi Kısa Süreliğine Durdurmak

iOS ile gelen Safari internet tarayıcının reklam göstermesini engelleyen bir uygulama kurmuşsanız ve açtığınız site terslik çıkarıyorsa geçici olarak siteyi reklamlarıyla görüntülemek için tek yapmanız gereken iOS Safari’de üstteki adres satırının sağında yer alan yeniden yükleme amaçlı yuvarlak sembole uzun süre basmak. Ekranın altında açılan pencerede siteyi reklam engelleme olmadan açma seçeneği yer alacak. Buna tıklarsanız site normal biçimde yüklenecek. iPhone ya da iPad olsun fark etmeksizin bu kısayolu kullanabilirsiniz.