Android‘de 3G / 4G Bağlantı Sorunu ve Çözümü için izleyebileceğiniz yöntemlere değiniyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları zaman zaman 3G / 4G bağlantılarının çalışmaması sorunuyla karşılaşabiliyor. Akıllı telefonlarımızın en önemli özelliklerinden birisi gün içerisinde nerede olursak olalım internet erişimine olanak tanıması. Bulunduğumuz konumda kullanımımıza açık bir Wi-Fi ağı olmasa dahi mobil internet paketleriyle sürekli çevrimiçi olabiliyoruz. Zaman zaman hücresel veri bağlantısında sıkıntı yaşamak ve internet bağlantısını kaybetmek olası. Bu yazımızda Android işletim sistemli akıllı telefonlarda yaşanabilecek 3G / 4G bağlantı sorunu ve sorunun çözümünde yardımcı olabilecek muhtemel çözüm yöntemleri üzerinde duracağız.

Android: 3G / 4G Bağlantı Sorunu ve Çözümü

Akıllı telefonunuzda mobil internet bağlantısının çalışmaması durumunda yapmanızı önerdiğimiz ilk şey uçuş modunu aktifleştirmek. Bu modu Android’in bildirim alanındaki kısayol aracılığıyla kolayca etkinleştirebilirsiniz. Bir süre bekledikten sonra uçuş modunu kapatın. Akıllı telefonunuz servis sağlayıcınıza bağlanmak için istek gönderecektir.

Bu yöntem işe yaramazsa uçuş modu aktif durumdayken akıllı telefonunuzu kapatın ve sonra yeniden açın. Akıllı telefonunuz açıldıktan sonra uçuş modunu devre dışı bırakın, cihazın operatöre bağlanmasını bekleyin.

Hücresel şebekedeki farklı servis sağlayıcılar tarafından cihaz ve sunucular arasındaki bağlantıyı çalıştırmak için kullanılan bir APN olduğunu biliyorsunuzdur. Aygıtınızdaki APN’de herhangi bir değişiklik yapılırsa veri bağlantısı da kaybolabilir. Sorunu çözmek için APN’yi sıfırlamayı veya internet ayarlarını servis sağlayıcınızdan kurmayı deneyin.

İnternet ayarlarını servis sağlayıcınızdan alamıyorsanız APN verisini elle girmeyi deneyebilirsiniz. Farklı operatörlerin APN bilgilerinin farklı olduğunu göz önünde bulundurarak abonesi olduğunuz operatörün APN’sini internette araştırma yaparak öğrenin ve bilgileri elle girin.

Tüm bu yöntemler işe yaramazsa ağ bağlantısı jenerasyonları arasında geçiş yapmayı deneyebilirsiniz. Örneğin 4G bağlantısında sorun yaşıyorsanız 3G’ye geçin.

Akıllı telefonunuzda şebeke sinyali ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız sinyali güçlendirmek için bu rehberimizdeki ipuçlarını uygulayabilirsiniz.