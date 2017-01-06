Android‘de Düşük Pil Seviyesi Bildirimi İçin Zil Sesi Ayarlamak adına izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Android’de duvar kağıdı değiştirme, simgeleri düzenleme, ana ekran değişiminde özelleştirmeye gitme gibi geniş kişiselleştirme olanakları var. İşletim sistemi aynı zamanda bildirim seslerinin de değiştirilmesine imkan sağlıyor. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda pil seviyesi azaldığında kullanıcıya bildirim yapılıyor, peki bu bildirim sesini değiştirmeyi hiç düşünmüş müydünüz? Bunu sağlayacak olan seçenek Android’de bulunmuyor, yani üçüncü parti bir uygulama ihtiyacınız olacak. Dilerseniz Android‘de Düşük Pil Seviyesi Bildirimi İçin Zil Sesi Ayarlamak adına yapmanız gerekenlere göz atalım.

Android: Düşük Pil Seviyesi Bildirimi İçin Zil Sesi Ayarlamak

Öncelikle Google Play uygulama mağazasından Battery Notifier BT Free uygulamasını indirin ve akıllı telefonunuza yükleyin. İndirmek için aşağıdaki widget’a dokunabilir ya da Google Play’de basitçe arama yapabilirsiniz. Kurulum sonrasında uygulamanın talep ettiği erişim izinlerine onay vermelisiniz.

Kurulumdan sonra uygulamanın simgesine dokunun ve arayüze erişin. Ekranın ortasında yer alan Settings butonuna dokunun. Seçeneği burada göremiyorsanız sağ üst kısımda yer alan ve üç noktadan oluşan butona dokunun.

Buradaki seçenekler arasından Low battery charge options‘ı bulun ve seçin.

Buradan düşük pil seviyesi, tekrarlama aralığı, titreşim modu ve son olarak bildirim için zil sesini ayarlayabiliyorsunuz. En alt kısımda yer alan Notification ringtone seçeneğine dokunun. Cihazınızda yer alan medya dosyalarından istediğinizi seçin.

Seçiminizi yaptıktan sonra yaptığınız değişikliği kaydedin ve uygulamayı kapatın. Pil seviyesi azaldığında ayarladığınız zil sesinin düşük pil seviyesi bildirim sesi olarak ayarlandığını göreceksiniz.