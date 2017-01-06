Android telefonla Bluetooth klavye kullanmak mümkün. Bildiğiniz gibi günümüzde akıllı telefonların birçoğunda OTG desteği bulunmakta. OTG basitçe akıllı telefonun micro USB bağlantısı üzerinden cihaza USB bellek, fare ve klavye gibi donanımların bağlanabilmesine olanak tanıyor. Uygun fiyata edinilebilecek bir OTG kablosuyla akıllı telefon ya da tabletinize USB bellek bağlayarak burada depoladığınız dosyalara erişebilir ya da fare ve klavye bağlayarak internet gezintilerini / yazı yazmayı daha pratik hale getirebilirsiniz. Cihazınızda OTG desteği yoksa ya da kablolu bağlantıyla uğraşmak istiyorsanız klavye ve fareyi Bluetooth ile cihazınıza bağlamanız mümkün. Tabii bunun için Bluetooth klavye / fare edinmeniz gerekecek. Android telefonla Bluetooth klavye kullanmak için basit eşleştirme işlemini uygulamanız yeterli olacaktır.

Android Telefonla Bluetooth Klavye Kullanmak

Öncelikle Bluetooth klavyenizdeki pillerin yeterince dolu olup olmadığını kontrol edin, gerekirse pilleri değiştirin. Klavyenin açık ve bağlanabilir durumda olduğundan emin olun.

Android işletim sistemli cihazınızda Bluetooth’u etkinleştirin, klavye için tarama işlemi başlatın. Klavye sonuçlarda belirdiğinde üzerine basitçe dokunmalısınız.

Eğer arama sonuçlarında klavye belirmediyse Android Bluetooth menüsündeki Search for devices butonuna dokunun, klavyeyi Android telefona mümkün olduğunca yaklaştırın. Bazı klavyelerde bağlantının sağlanabilmesi için basılı tutulması gereken bir tuş olabilir, klavyenin kullanım kılavuzunu okumayı ihmal etmeyin.

Ekranda beliren eşleşme kodunu klavyede tuşlayın ve giriş için Enter tuşunu kullanın. Bağlantı sağlanacak ve klavyeyi Android telefonunuzda hızlı yazı yazmak için kullanabileceksiniz.