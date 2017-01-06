iOS 10 ile gelen ve Apple iPhone sahiplerinin sevdiği yeni özelliklerden biri telefonu kaldırınca uyanan ekran. Özellik sadece iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus da çalışıyor. Böylece sık sık ekrana bakıp güncelleme var mı diye bakanların işi kolaylaşıyor ama ya tersi geçerliyse?

iOS 10: Kaldırınca Uyan Özelliğini Kapatmak

Kaldırınca ekranı aydınlatan bu son nesil uyandırma özelliği hoşunuza gitmediyse, rahatsızlık veriyorsa ve iOS 10 öncesi tarza geri dönmek istiyorsanız çözümü var. Son derece kolay biçimde kapatabilirsiniz ama ayarın yerini bulmak biraz zor olabilir:

Ayarlar uygulamasına girin

Ekran & Parlaklık kısmını bulun

& Parlaklık kısmını bulun Kaldırınca uyan özelliğini kapatın

Artık ekranı uyandırmak için Home butonuna basmaya geri dönebilirsiniz.