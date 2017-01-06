iOS 10: Safari Otomatik Tamamlama Yapmasın

Apple’ın birden çok platformda karşımıza çıkan başarılı internet tarayıcısı Safari, sürekli olarak ilerliyor ve iOS 10’da daha fazla özellik sunuyor. Safari’ye dahil edilmiş olan QuickType tarzı klavye sayesinde formlar doldurulurken kişisel bilgiler otomatik olarak ilgili kutulara yerleşebiliyor. Bazı kullanıcılar için büyük kolaylık ama bazılarının işini zorlaştırıyor olabilir ya da tercih edilmeyebilir.
Safari Otomatik Tamamlama Yapmasın
Ad, soyad, parola, adres, kredi kartı numarası gibi son derece özel bilgileri saklayıp yeri geldiğinde ilgili formlarda otomatik olarak dolduran bu özelliği beğenmediniz ve kapatmak istiyorsanız şu yolu izleyin:
- Ayarlar uygulamasını açın
- Safari ayarıını bulun
- Otomatik doldurma seçeneğine girin
- Kullanıcı bilgilerini kullan satırının sağındaki anahtarı sola çekin
- Arzu ederseniz kişisel bilgilerden hangilerinin kullanılmasını istemediğini seçebilirsiniz
Safari artık siz internet sitelerindeki formları doldururken ilgili kutuları otomatik olarak doldurmuyor olacak.