iOS 10: Safari Otomatik Tamamlama Yapmasın

Apple’ın birden çok platformda karşımıza çıkan başarılı internet tarayıcısı Safari, sürekli olarak ilerliyor ve iOS 10’da daha fazla özellik sunuyor. Safari’ye dahil edilmiş olan QuickType tarzı klavye sayesinde formlar doldurulurken kişisel bilgiler otomatik olarak ilgili kutulara yerleşebiliyor. Bazı kullanıcılar için büyük kolaylık ama bazılarının işini zorlaştırıyor olabilir ya da tercih edilmeyebilir.

Safari Otomatik Tamamlama Yapmasın

Ad, soyad, parola, adres, kredi kartı numarası gibi son derece özel bilgileri saklayıp yeri geldiğinde ilgili formlarda otomatik olarak dolduran bu özelliği beğenmediniz ve kapatmak istiyorsanız şu yolu izleyin:

Ayarlar uygulamasını açın

Safari ayarıını bulun

Otomatik doldurma seçeneğine girin

Kullanıcı bilgilerini kullan satırının sağındaki anahtarı sola çekin

Arzu ederseniz kişisel bilgilerden hangilerinin kullanılmasını istemediğini seçebilirsiniz

Safari artık siz internet sitelerindeki formları doldururken ilgili kutuları otomatik olarak doldurmuyor olacak.