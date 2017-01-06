Telefon kilidi koruma amaçlı alınan bir önlem. Ekran karardıktan ya da güç tuşuna bastıktan bir süre sonra kararan ekran batarya ömrünü de korumuş oluyor. Yeni nesil modellerde artık parola girmeden kolayca parmak iziyle kilit açabiliyoruz ama iOS 10 ile birlikte iPhone kullanıcılarının hızlı biçimde kilit açma imkanı değiştirildi.

iOS 10: Home Butonuna Basmadan Kilit Açmak

Eski iOS sürümlerinde parmağı sürükleyerek kilit açma desteği vardı ama artık yok ve büyük olasılıkla geri gelmeyecek. iOS 10 güncellemesinden sonra artık Home butonuna bastıktan sonra parmak izini okutmanız gerekiyor yani uğraş artıyor. Sadece parmağınızı Home butonuna yerleştirerek kilit açma özelliğini özlemişseniz geri getirmek için Ayarlar uygulamasına girmelisiniz. Touch ID destekli Home butonu işinizi kolaylaştırıyor olacak. Ayarlar içinden Genel > Erişilebilirlik ve Home butonu yolunu izleyin. Parmağı yerleştirerek kilit açma özelliğini aktifleştirin. Artık parmağınızı Home butonu üzerine getirdiğinizde düğmeye basmak zorunda kalmadan cihaz kilidini açabiliyor olacaksınız.