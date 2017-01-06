Windows 10’da Android çalıştırmak için kullanabileceğiniz başarılı bir emülatör ile karşınızdayız. Çeşitli sebeplerle Android oyunlarını, uygulamalarını ya da Android arayüzünü Windows işletim sistemli bilgisayarınızda çalıştırmak / kullanmak isteyebilirsiniz. Android uygulama ve oyunlarını Windows PC’lerde çalıştırmak için tercih edebileceğiniz farklı çözümleri daha önce ele almıştık. Bu defa AMIDuOS adlı emülatöre değineceğiz. AMIDuOS ile Windows 10’da Android Çalıştırmak oldukça kolay.

Windows 10’da Android Çalıştırmak

AMIDuOS kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan bir Android emülatör çözümü. Yazılım ücretsiz değil ve 30 gün boyunca ücretsiz kullanılabiliyor, sonrasında kullanmaya devam edebilmek için satın almanız gerekiyor. AMIDuOS’un iki farklı versiyonu bulunmakta, birisi Android 4.1 diğeri ise Android 5.0 işletim sistemini temel alıyor. Hangi sürümü kurmak istediğinize karar verdikten sonra bir önemli noktaya değinelim: Emülatörün kurulumu ve kullanımı sırasında sürekli internet bağlantısının bulunması gerekebilir, yazılım kurulumdan sonra dahi bazı paketlerin yüklenilmesine ihtiyaç duyabiliyor.

Bilgisayarınızın işlemcisinin Virtualization yani Sanallaştırma desteği varsa bunu UEFI / BIOS arayüzünden etkinleştirmeyi unutmayın.

AMIDuOS özelliklerini ve ayarlarını yapılandırmak için ikincil bir aracı kullanmalısınız. Windows 10’un arama aracına Configuration Tool yazın ve beliren sonuçtaki yazılımı çalıştırın. Advanced sekmesi altından RAM’i ayarlayın. Bu yazılımdan kamera ve GPS gibi bileşenler için de ayarlama yapabiliyorsunuz.

General sekmesi altından görüntü modu ve yazılımdaki Android’in kullanacağı dizinler için düzenleme gerçekleştirebilirsiniz.

Yazılımdaki Android’de Google uygulamaları varsayılan olarak kurulu değil. Bu nedenle ilk olarak onları yüklemekle işe başlayabilirsiniz.