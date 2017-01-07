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Twitter‘da Bir Hesabın Tüm Tweet’leri İçin Bildirim Almak mümkün. Twitter uygulamasında bildirimleri etkinleştirdiğinizde; biri sizden bahsettiği bir tweet attığında, tweet’inizi retweet ettiğinde ya da favorilere eklediğinde bildirim alıyorsunuz. Aynı zamanda takip ettiğiniz birkaç kişi belirli bir konu hakkında tweet atıyorsa, bir iletiyi retweet ettiyse ya da favorilere eklediyse de bildirim almanız olası. Twitter’da şu an için belirli bir hashtag’i içeren tweet’ler için bir bildirim mekanizması yok. Twitter hakkındaki en iyi şey küçük ölçekli etkinlikleri düzenleyen insanların çoğu zaman onlarla ilgili özel Twitter hesapları oluşturması. Herhangi bir önemi olan bir olay için, Twitter’daki haber hesapları bunun hakkında tweet atmayı tercih ediyor. Belli bir Twitter hesabı tarafından gönderilen tüm tweet’lerin size bildirilmesini istiyorsanız, bildirimleri özel olarak etkinleştirebilirsiniz. Dilerseniz Twitter‘da Bir Hesabın Tüm Tweet’leri İçin Bildirim Almak adına yapmanız gerekenlere değinelim.

Twitter: Bir Hesabın Tüm Tweet’leri İçin Bildirim Almak

Android veya iOS Twitter uygulamasında hakkındaki bildirimleri etkinleştirmek istediğiniz kullanıcı hesabının profilini görüntüleyin. Following / Takip Ediliyor butonunun yanındaki zil simgeli butona dokunun.

Karşınıza Hesap bildirimleri seçeneğinin yer aldığı bir menü gelecektir. Bu seçeneği etkinleştirin.

Sonrasında açılan menüden hesap bildirimlerini tüm tweet’ler ya da yalnızca canlı videolar için etkinleştirebilirsiniz.

Bu özelliği bir hesap için etkinleştirdiğinizde ilgili hesaptan atılan her tweet için bildirim alacaksınız. Özellikle Twitter’ı aktif kullanan birisi için bildirimleri aktifleştirirseniz gün içerisinde çok sayıda bildirim alacağınızı ve bu durumun dikkatinizi dağıtabileceğini unutmayın.



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