Evrensel arama özellikli Android arayüz uygulaması Evie Launcher‘ı ele alıyoruz. Google Play uygulama mağazası söz konusu olduğunda, arayüz uygulamaları sayısında sıkıntı çıkmıyor. Google Launcher ve Nova Launcher uygulama mağazasında bulunan en popüler seçenekler olmakla birlikte bu araçlar dışında sıkça tercih edilen arayüz uygulamaları da var. Evie Launcher, Android kullanıcıları için bazı ek özellikler ve özelleştirme olanakları getiren nispeten yeni bir launcher. Evie Launcher Android işletim sistemli akıllı telefonlara kişiselleştirilebilirlik ve özelleştirme seçeneklerinden ödün vermeden hız, güzellik ve zarafet katıyor. Araç uygulama tepsisi yerine tüm yüklü uygulamaların listesini görmeyi sağlayan benzersiz bir kenar çubuğu ile birlikte geliyor.

Android: Evrensel Arama Özellikli Evie Launcher

Uygulama sol taraftan hızlıca kaydırma yaparak uygulama listesinde hızlı gezinme olanağı sunuyor. Yüklü tüm uygulamaların listesini alfabetik olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Klasörler için de destek var ve klasör ayarları ile düzenini mevcut launcher uygulamanızdan içeri aktarabiliyorsunuz. Bunu OnePlus 3 akıllı telefonda denedik ve aracın tüm düzeni ile klasörlerini başarıyla içeri alabildik.

Uygulama yüklü olanlar arasından simge paketini seçmenize izin veriyor. Evie Launcher‘ın en önemli özelliklerinden biri evrensel arama. Telefonunuzda evrensel arama yapabiliyor ve tüm uygulamalarınız için tek bir noktadan arama yapabiliyorsunuz. Rehber, restoranlar, filmler, TV şovları, müzisyenler ve daha fazlasını bulmanız mümkün. Ayrıca ana ekranınızda kısayol oluşturmak için arama sonuçlarında herhangi bir şeye uzun basmanız yeterli oluyor.

Bir diğer kullanışlı özellik de uygulamaları gizleme özelliği, bunu uygulama ayarlarından kolayca yapabilirsiniz. Ancak uygulamaların şifreyle korunması için herhangi bir seçenek olmadığını belirtelim.