Android‘de Hotmail ve Outlook hesabı kullanımı için izleyebileceğiniz farklı yöntemler mevcut. Android şüphesiz en güzel Google’ın servisleriyle çalışmakta fakat çeşitli sebeplerle farklı bir hizmet sağlayıcıyı tercih ediyor olabilirsiniz. Eğer e-posta için Microsoft’un hizmetlerinden yararlanıyorsanız Android‘de Hotmail ve Outlook hesabı kullanımı için resmi Outlook ya da Gmail uygulamasını tercih edebilirsiniz.

Android: Hotmail ve Outlook Hesabı Kullanımı

Android için geliştirilen Outlook uygulaması temiz bir arayüze sahip ve kolayca kullanılabiliyor. Bünyesinde çok fazla özellik barındırdığını söylemek pek mümkün değil.

Uygulamanın çoklu hesap desteği var. Microsoft hesaplarının dışında Google, Yahoo, iCloud hesaplarını ekleyebiliyorsunuz, ek olarak Exchange ve IMAP uyumu da var.

Focused Inbox özelliği uygulama arayüzde önemli e-postaların görüntülenmesini sağlıyor. Bu kısım sizin e-posta okuma / yanıtlama alışkanlıklarınıza göre sürekli şekillenmekte.

özelliği uygulama arayüzde önemli e-postaların görüntülenmesini sağlıyor. Bu kısım sizin e-posta okuma / yanıtlama alışkanlıklarınıza göre sürekli şekillenmekte. OneDrive bulut depolama hizmetiyle entegrasyon mevcut. Dileyen kullanıcılar Box ve Dropbox hesaplarını da ekleyebiliyor.

Outlook uygulamasının e-posta zamanlama özelliği bulunmakta.

Outlook uygulamasını Android’li akıllı telefonunuza yükledikten sonra çalıştırın. Add Account ekranına e-posta adresi ve parolanızı girin. Burada Microsoft hesabınızı kullanmalısınız, @hotmail.com ve @live.com hesapları da desteklenmekte.

Android’deki Gmail uygulamasına Outlook, Hotmail ve Live hesaplarınızı ekleyebiliyorsunuz. Gmail dışındaki servisler için uygulama push-mail özelliği sunmuyor, bunun yerine hesabınız 15 dakikada bir yeni iletiler için kontrol ediliyor. Bu süreyi siz özelleştirebiliyorsunuz.

Gmail uygulamasında birleşik gelen kutusu, varsayılan Rehber uygulamasını da içeren Android entegrasyonu, en önemlisi de çok başarılı ve etkili çalışan bir spam kontrolü filtresi var.

Outlook / Hotmail hesabını Gmail’e eklemek için uygulamayı akıllı telefonunuzda çalıştırın. Sol kısımdan ayarların yer aldığı panele erişin ve Add account‘a dokunun. Listeden Outlook, Hotmail and Live‘i seçin. E-posta adresi, parola ve kullanıyorsanız iki aşamalı doğrulama sisteminin kodunu girin.

Son olarak Gmail uygulamasının Microsoft hesabınıza erişim talebine onay verin. Hesap ayarlarını varsayılanda bırakabilir ya da dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.