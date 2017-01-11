Android ve iOS uyumlu en eğlenceli 5 tren oyunu ile karşınızdayız. Trenleri büyüleyici mi buluyorsunuz? Çılgınca tren tecrübeleri sunan bu beş oyunu deneyin! Bu oyunlarla ulaşım ağı büyüyen bir işadamı olabilir ya da tren özellikli olan orijinal bir arcade oyunun keyfini çıkaran bir oyuncu olabilirsiniz. Ayrıca çeşitli yerler, koşullar ve olaylar yoluyla bir trenin işletilmesini ele alan gerçekçi bir simülasyona katılabilir -yolcuları toplamak ya da yük taşımak, makineyi elle kontrol etmek ya da geri adım atmak- ve hayli eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Dilerseniz Android ve iOS için en eğlenceli 5 tren oyunu nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En Eğlenceli 5 Tren Oyunu

Train Conductor World

Train Conductor World parçaları yönettiğiniz ve kontrol ettiğiniz, hareketi yönettiğiniz ve demiryolu ağınızın büyümesini temel alan yüksek hızda bir tren geçidi bulmacası. Trenler Paris’teki Arc De Triomphe’ı büyüterek ve Matterhorn’un tehlikeli zirvesinde gezinerek Amsterdam kanallarında kıvrılıyor olacak. Oyunun geliştiricilerine göre kaosu kontrol altına almak için çelikten sinirlere sahip olmanız ve hızlı kararlar alabilmeniz gerek. Trenleri ve demiryollarını özelleştirebilmeniz mümkün. Demiryolunu büyütme misyonunu üstlenmeniz için roket destekleyicileri, yıldız madalyonlar ve diğer güç kaynakları bulunmakta.

Tiny Rails

Tiny Rails’te dedenizden miras kalan tren şirketini yönetiyorsunuz. Yeni istasyonların kilidini açarken ve yolcuları teslim ederken bir yandan da treninizi özelleştirmelisiniz. Bir demiryolu işadamı olarak oynayabilir ya da hava ve iklim değişiklikleri ile komple benzersiz ortamlarda tren yolculuğuna çıkarken rahatlayabilirsiniz. Yolcuların mutluluğunu arttırmak ve işinizi büyütmek için treninizi yiyecek, eğlence ve konfor arabalarıyla iyileştirebilirsiniz. Nostaljik piksel sanatında üretilen oyun tercih ettiğiniz oyun stilini seçtiğinizde, dünya haritasını keşfetmenizi ve çeşitli ortamlar ile hava şartlarıyla karşılaşmanızı sağlayacaktır.

Euro Train Driving Games

Eğer daha gerçekçi bir deneyim istiyorsanız bu oyunu deneyin. Euro Train Driving Games’te farklı terminalleri ziyaret ederek istasyonda yolcu alıp bırakabileceğiniz gibi sürücü kabinini de yönetebilirsiniz. Oyun trenlerin bir arada yaşadığı, gerçek dünyadaki gibi gerçekçi demiryolu seviyelerine sahip. Parça değiştirme ve eksiksiz bir sinyal sistemi, çoklu hava ve özel gece modu, çeşitli kamera görüntüleri, yükseltilecek 10 tren; istasyonların ve yolcuların gerçekçi bir simülasyonunu içeren 20 zorluk seviyesi bulunmakta.

Brave Train

Cesur trenin dağınık çok renkli vagonları toplamasına yardım etmelisiniz. Vagonların aynı renklerindeki bir seviyedeki üç sıra, o rengin tüm vagonlarını trenden çıkarıyor. Oyun vagonlar için toplanan paraların alınıp çeşitli görevler icra ederek ve yeni lokomotiflerin kilidini açarak daha eğlenceli hale getirilebiliyor.

Train Sim

Train Sim istasyondan gelen yolcuları topladığınız, nakliye yaptığınız ve modern ve tarihi trenleri kontrol ettiğiniz temel tren işletme deneyimi sunan bir oyun. Oyun trenleri sürme, yolcu konumunda oturma ya da sadece trenleri izleme özgürlüğü veriyor. 47 tren tipi, 8 farklı 3D ortam, oyuncak trenli bir çocuk alanı ve yeraltı metro sahnesi gibi özel sahneler ve tüm trenler için 3D kabin görüntüleri bulunmakta. Simülatör gerçekçi sesler ve kolay kontrollere sahip. Uygulama içi satın alma ögesi yok. Bununla birlikte ücretsiz oynanabilir sürüm reklam içeriyor.