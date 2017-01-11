Wi-Fi hızını ve performansını artırmak için yararlanabileceğiniz ipuçlarıyla sizlerleyiz. İnternet çağında Wi-Fi ağları şüphesiz önem teşkil ediyor, akıllı telefon ve tabletlerimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz internet kullanımı büyük oranda Wi-Fi ağları üzerinden oluyor. Yani hız düşüklüğü, kötü performans gibi sorunlar internet deneyimini doğrudan olumsuz etkilemekte. Dilerseniz Wi-Fi hızını ve performansını artırmak için neler yapabileceğinize göz atalım.

Wi-Fi Hızını ve Performansını Artırmak

Son Nesil Wi-Fi Teknolojileri

Wi-Fi ağınızın hızlı ve güven altında olduğundan emin olmanızın yolu donanımlarınızı güncel Wi-Fi standardındaki ürünlerden seçmek. Şu an 802.11ac uyumlu donanımlar tercih edebilirsiniz.

Router’ı Düzenli Olarak Yeniden Başlatma

Router’ın uzun süreler boyunca kapanmadan / yeniden başlatılmadan çalışması performans kaybına neden olabilir, cihazı birkaç gün aralıklarla yeniden başlatabilirsiniz. Güncel ürünlerde bu yeniden başlatma işlemini zamanlamak mümkün.

Router’ı Merkezi Bir Yerde Konumlandırma

Kablosuz ağ özellikli router’ın konumu çok önemli, router’ı evin sınırlarındaki bir köşeye konumlamanız evde o noktaya uzak konumlarda sinyal seviyesinin düşmesi ya da tamamen kaybolmasına neden olabilir. Mümkün olduğunca merkezi ve açık bir alana konumlandırmaya gayret edin.

Wi-Fi Kapsama Alanını Genişletme

Bu yöntemle Wi-Fi sinyalinin kapsama alanını 1.5 kata kadar artırmak mümkün. Router’ın antenine görseldeki formda, alüminyum folyo ile destek yapmalısınız.

Wi-Fi Ağını Hacker’lardan Koruma

Wi-Fi ağınızı güçlü bir şifrelendirme ile (WPA-2 olabilir) koruyun. Bu hem kişisel güvenliğiniz hem de ağınızın performansı açısından önem teşkil ediyor.

Anten Pozisyonları

Router’ınızda dahili ve harici antenler varsa bunların birbirlerine dik konumda olmasını sağlayın. Eski Apple WiFi mühendisi olan Alf Watt, alıcı ve verici aynı düzlemde çalışırken yönlendirici ve cihaz arasındaki alımın en üst düzeye çıktığını açıklamıştı.

Diğer Cihazlarla Girişimi Önleme

Kablosuz telefonlar ve mikrodalga fırın Wi-Fi sinyallerine girişim yaparak sinyalin önemli ölçüde zayıflamasına neden olabilir. Bu durumu aşmak için dual-band Wi-Fi özellikli bir router edinebilirsiniz.

Bant Genişliğini Sömüren Uygulamalar

Wi-Fi ağını ve internet trafiğini sürekli meşgul eden gereksiz uygulamalardan kaçının, bunları mümkünse cihazınızdan kaldırın.

Doğru Kanalın Tespiti

Çevrenizde çok sayıda Wi-Fi ağı bulunuyorsa bağlantı kurduğunuz Wi-Fi kanalıyla komşularınız arasında enterferans / girişim olabilir, bu da Wi-Fi performansını olumsuz etkileyecektir. Sizin için ideal kanalı tespit edebilmek adına Wi-Fi Analyzer uygulamasından yardım alabilirsiniz.