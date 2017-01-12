Android: Mesajla Sessiz Modu Sonlandırmak

Telefonunuzun sesini günde birkaç kez değiştiriyorsunuz. İşte sessiz, evde normal sesle çalışmasını tercih ediyorsunuz. Acil durumlar yaşanabilir ve sessiz modda duymazsanız fırsatı kaçırabilirsiniz. Android ile gelen dahili rahatsız etme modu size yardımcı oluyor. Neyse ki hangi kişilerin bu özel modu aşabileceği seçilebiliyor. Artık ek uygulama kurmaya gerek yok.

Rahatsız Etme Modu

Android 5.0 sonrasında bu moda yenilikler eklendi. Artık manuel olarak sessiz modu özelleştirebilirsiniz. Android 6.0 ve üstünde bu mod daha da iyileştirildi. Hızlıca aktifleştirmek için ses kısma butonu basılı tutuluyor. Sıfıra inince önce titreşim sonra rahatsız etme modu devreye giriyor.

Diğer seçenek aşağı çekerek hızlı erişim menüsüne girmek ve rahatsız etme modu sembolüne tıklamak. Sunulan alternatifler:

Tam sessizlik : telefondan ses çıkmaz. Aramalar, uygulamalar, alarmlar ses etmez.

: telefondan ses çıkmaz. Aramalar, uygulamalar, alarmlar ses etmez. Sadece alarmlar : varsayılan mod. Klasik sessiz mod gibidir. Sadece alarm duyulur, gerisi ses etmez.

: varsayılan mod. Klasik sessiz mod gibidir. Sadece alarm duyulur, gerisi ses etmez. Sadece öncelikli: Sizin seçtiğiniz öncelikli durumlar dışında ses gelmez. Alarm, bildirim sesleri gelir.

Bu modlardan hangisini seçerseniz seçin siz kapatana kadar ya da başta seçtiğiniz dakika dolana kadar aynen devam eder.

Belirli kişilere ve işlemlere öncelik vermek

Sadece öncelikli modunda işe yarar. Ayarlar > Ses > Rahatsız etme yolunu izleyip öncelikli modun beyaz listesini belirleyin. Bildirimleri kapatabilirsiniz. Belirli gruptaki kullanıcıların ya da yıldızlıların aramalarına izin verebilirsiniz.

Artık seçim yaptığınıza göre kişiler listenizi açıp yıldızlı kişileri belirleyebilirsiniz. Adlarına gelip sağ üstteki yıldıza tıklayıp belirleyin. Bu kişiler artık öncelikli olarak acil durumda aramalar sırasında sessiz modu bozabilecekler. Bu seçimden sonra aynı zamanda kişiler uygulaması ve telefon uygulamasında da daha hızlı biçimde bulabilirsiniz çünkü özel bir sekmede listelenirler. Artık öncelikli modla sessize geçerseniz sadece acil durum amaçlı aramalar ve mesajlar sırasında sessizlik bozulur. Bu sadece SMS ve aramaları için geçerlidir. Messenger, WhatsApp, Skype gibi uygulamalardan gönderdikleri mesajlar sessiz kalmaya devam eder.

Belirli uygulamalara sessiz modda izin vermek için Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyip bildirimler kısmındaki Rahatsız Etme modunu dinlemez” kutusunu seçmeniz gerekir. Artık acil durumlarda es geçilmeyeceksiniz.

Diğer Uygulamalar

Eski sürüm Android kullananların ek uygulama kurması gerekiyor.

TeXTe

Basit bir metin uygulaması ve senelerden beri güncellenmedi ama çalışıyor. Kurunca açın ve acil durum kelimesi girin. Bu kelimeyi içeren mesaj gelirse en yüksek ses seviyesinde mors kodlu bir ses çıkarır. Alarm modunu seçer ve tam sessiz seçmezseniz bu uygulama sayesinde sesli bildirim alabilirsiniz.

MacroDroid

Otomasyon aracı MacroDroid biraz karmaşık. Ücretsiz olarak beş script yazılabiliyor ve yeni makro eklediğinizde işini görüyor.