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Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 Nougat Güncellemesi nihayet geliyor! Daha önce güncellemenin 17 Ocak’ta resmi olarak kullanıma sunulacağı söylentileri vardı. Duruma bakılırsa güncellemenin Beta versiyonunu kullanan akıllı telefon sahiplerine final versiyon ulaşmaya başladı. Güncellemenin boyutu ise 215 MB.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Bu elbette kullanıcıların mevcut durumda güncellemenin Beta versiyonunu yüklemiş olmalarından kaynaklı, Android Marshmallow işletim sisteminden güncelleme yapacak akıllı telefon sahiplerini çok daha büyük boyutlu bir güncelleme dosyası bekleyecek. Şu an Beta sürüm kullanmayan cihazların güncellemeyi ne zaman almaya başlayacağı konusu netleşmiş olmasa da OTA yoluyla güncellemenin Ocak ayı içerisinde sunulmaya başlamış olması umut verici bir işaret olarak yorumlanmalı.

Samsung’un Müşteri Danışmanı Kılavuzu slaytlarına göre Galaxy S7 ve S7 Edge için Nougat güncellemesi ile kullanıma sunulacak yirmiden fazla yeni özellik ve görsel değişim var. Varsayılan Samsung uygulamaları için uygulama kısayolları veya çoklu pencere modu gibi özellikler Android 7.0 güncellemesiyle geliyor ancak bu yeni özelliklerden birçoğu Samsung’un yeni arayüzüne ait.

Örneğin grafik işlemcisinin çalışmasını kolaylaştıracak ve böylelikle pil ömrünü olumlu yönde etkileyecek olan detaylı görüntülere ihtiyacınız olmadığında ana ekran çözünürlüğünü değiştirme olanağı var. Mesajlaşma uygulaması artık metinleri konu ve kişilere göre sınıflandırmanıza izin veriyor, Android Nougat ile gelen diğer birçok değişiklik var.

Bu arada güncellemenin Android 7.1.1 değil Android 7.0 versiyonuna geçiş sağladığını ve 1 Ocak tarihli güvenlik yama paketini içerdiğini ifade edelim.



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