AkÄ±llÄ± telefonunuzda Ã§ok sayÄ±da uygulama kurulu ve ayrÄ± platformlardan gelen mesajlarla bildirimler yÃ¼zÃ¼nden zÄ±rÄ±l zÄ±rÄ±l sesler Ã§Ä±karÄ±p titriyor. BazÄ± kullanÄ±cÄ±larsa bunu beÄŸeniyor ve arada bir melodi deÄŸiÅŸtirmek istiyor. Elbette Android cihazlardaki en basit Ã¶zelleÅŸtirmelerden biri melodi deÄŸiÅŸtirmek ve Ã§ok kolay ama uÄŸraÅŸacak vaktiniz var mÄ±? O zaman otomatikleÅŸtirin diyoruz!

Android: Her Mesajda FarklÄ± Bir Ton Ã‡alsÄ±n

Ã‡oÄŸu SMS uygulamasÄ± farklÄ± kiÅŸilere Ã¶zel melodiler atamanÄ±za olanak veriyor olsa da her bir uygulama iÃ§in tek bir ana melodi seÃ§meniz gerekiyor. O zaman Random Ringtones Manager (RRM) kurmalÄ±sÄ±nÄ±z.

Bu uygulamayÄ± kurduktan sonra tÃ¼m kurulu melodileriniz ve bildirim sesleriniz arasÄ±ndan bir oynatma listesi oluÅŸturacak ve kullanÄ±ma sokacaksÄ±nÄ±z. Bir SMS geldiÄŸinde uygulama listedeki melodilerden birini rastgele seÃ§ecek ve oynatacak. Bu elbette sadece baÅŸlangÄ±Ã§. RRM ile aynÄ± zamanda seÃ§tiÄŸiniz herhangi bir uygulamanÄ±n bildirimlerini bu ÅŸekle sokabilirsiniz. BÃ¶ylece WhatsApp ya da Messenger mesaj bildirim sesleri de rastgele seÃ§iliyor olacak.

Uygulama Ã¼cretsiz ama gidip de paralÄ± olan sÃ¼rÃ¼me terfi ederseniz reklamlar kalkÄ±yor ve sÄ±nÄ±rsÄ±z biÃ§imde coÄŸrafi alan eklenebiliyor.