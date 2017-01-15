Android ve iOS iÃ§inÂ Counter-Strike benzeri 5 oyun ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Eski gÃ¼zelÂ Counter Strike, hiÃ§bir zaman Ã¶lmeyecek olan bir FPS oyunu. 1999’da birÂ Half-Life modu olarak hayatÄ±mÄ±za giren ve oyun dÃ¼nyasÄ±nda bir kÃ¼lt halini alan oyun hala gÃ¼Ã§lÃ¼ bir oyuncu kitlesine sahip. Counter-Strike baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±nÄ± anlayabiliyoruz. BilgisayarlarÄ±ndan uzun sÃ¼re boyunca ayrÄ± kaldÄ±klarÄ±nda iÅŸaret parmaklarÄ±nÄ±n kaÅŸÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve bir sÃ¼re sonra akÄ±llÄ± telefonlarÄ±na bir FPS oyunu indirmek iÃ§in harekete geÃ§tiklerini biliyoruz. Bu noktada Counter-Strike’a benzeyen doÄŸru oyunu tercih etmek Ã¶nem teÅŸkil etmekte. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu Counter-Strike benzeri 5 oyun nelermiÅŸ hep birlikte gÃ¶relim.
Android ve iOS: Counter-Strike Benzeri 5 Oyun
1. Critical Ops
2. Counter Attack Team 3D Shooter
3. Bullet Party 2
4. Critical Missions: SWAT
Oyun kÃ¼Ã§Ã¼k, sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k seviyelerde son derece basit bir deneyim sunuyor.Â Counter Strike’tan ilham alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± oldukÃ§a aÃ§Ä±k ve oyun oynamak iÃ§in fazla zamanÄ±nÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nda hÄ±zlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalara girmeniz iÃ§in ideal. Ã–yle olmasaydÄ± bu listeye girmesi pek mÃ¼mkÃ¼nÂ deÄŸildi.