Android ve iOS: Counter-Strike Benzeri 5 Oyun

Android ve iOS iÃ§inÂ Counter-Strike benzeri 5 oyun ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Eski gÃ¼zelÂ Counter Strike, hiÃ§bir zaman Ã¶lmeyecek olan bir FPS oyunu. 1999’da birÂ Half-Life modu olarak hayatÄ±mÄ±za giren ve oyun dÃ¼nyasÄ±nda bir kÃ¼lt halini alan oyun hala gÃ¼Ã§lÃ¼ bir oyuncu kitlesine sahip. Counter-Strike baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±nÄ± anlayabiliyoruz. BilgisayarlarÄ±ndan uzun sÃ¼re boyunca ayrÄ± kaldÄ±klarÄ±nda iÅŸaret parmaklarÄ±nÄ±n kaÅŸÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve bir sÃ¼re sonra akÄ±llÄ± telefonlarÄ±na bir FPS oyunu indirmek iÃ§in harekete geÃ§tiklerini biliyoruz. Bu noktada Counter-Strike’a benzeyen doÄŸru oyunu tercih etmek Ã¶nem teÅŸkil etmekte. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu Counter-Strike benzeri 5 oyun nelermiÅŸ hep birlikte gÃ¶relim.

Android ve iOS Counter-Strike Benzeri 5 Oyun

Android ve iOS: Counter-Strike Benzeri 5 Oyun

1. Critical Ops

Â Listedeki en popÃ¼ler oyun konumundakiÂ Critical Ops 2015’ten beri oynanabilir durumda ve geliÅŸtiricisi oyun Ã¼zerinde hala aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Oyunda kontroller harika; Ã§eÅŸitli Ã¶gelerin nasÄ±l konumlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve nasÄ±l hareket edileceÄŸi konusuna kafa yorulduÄŸu belli. Hemen her ÅŸey Counter-Strike’Ä± anÄ±msatÄ±yor, fakat silah almadan yakÄ±nlaÅŸtÄ±rma ya da izleme yapamÄ±yorsunuz. Oyunda bir takÄ±m bomba yerleÅŸtiriyor, diÄŸer takÄ±mÄ±n ise bu bombayÄ± etkisiz hale getirmesi gerekiyor. Haritalar eÅŸsiz olsa da CS haritalarÄ±nÄ± andÄ±rÄ±yor. KÃ¼Ã§Ã¼k olmalarÄ± sebebiyle aksiyon Ã¼st dÃ¼zeyde.
Critical Ops
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Critical Ops
Developer: Critical Force Ltd.
Fiyat: Ãœcretsiz+

Critical Ops
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Critical Ops
Developer: Critical Force Oy
Fiyat: Ãœcretsiz+

2. Counter Attack Team 3D Shooter

Oyunun adÄ±nÄ±n sevimli olmadÄ±ÄŸÄ±na katÄ±lÄ±yoruz fakat aslÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir oyun olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Estetik ve silahlar aÃ§Ä±sÄ±ndan gÃ¼zel, dinamikler oldukÃ§a iyi ama maalesef multiplayer desteÄŸi bulunmuyor. GeliÅŸtiricilerin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re yeni sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde multiplayer Ã¶zelliÄŸi olacak.
Counter Attack Team 3D Shooter
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Counter Attack Team 3D Shooter
Developer: Seven Bulls
Fiyat: Ãœcretsiz+

Counter Attack Team 3D Shooter
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Counter Attack Team 3D Shooter
Developer: Martin Grigorov
Fiyat: Ãœcretsiz+

3. Bullet Party 2

Bullet Party gÃ¶rsellik anlamÄ±nda Ã¶nceki iki oyundan daha geride fakat tercih etmek iÃ§in sebepler var. Hem sol hem de saÄŸ baÅŸparmaÄŸÄ±n altÄ±nda ateÅŸ etme butonunun olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k avantaj saÄŸlÄ±yor, dÃ¶nmeyi ve hedef almayÄ± oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Oyun tamamen Ã¼cretsiz ama zaman zaman video izletmek istiyor, bu sayede yeni silahlar satÄ±n alabiliyorsunuz.
Bullet Party CS 2 : GO STRIKE
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Bullet Party CS 2 : GO STRIKE
Developer: Bunbo games
Fiyat: Ãœcretsiz

Bullet Party 2
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Bullet Party 2
Developer: Bunbo Games
Fiyat: Ãœcretsiz

4. Critical Missions: SWAT

Oyun kÃ¼Ã§Ã¼k, sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k seviyelerde son derece basit bir deneyim sunuyor.Â Counter Strike’tan ilham alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± oldukÃ§a aÃ§Ä±k ve oyun oynamak iÃ§in fazla zamanÄ±nÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nda hÄ±zlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalara girmeniz iÃ§in ideal. Ã–yle olmasaydÄ± bu listeye girmesi pek mÃ¼mkÃ¼nÂ deÄŸildi.

Critical Missions: SWAT Lite
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Critical Missions: SWAT Lite
Developer: Critical Force Oy
Fiyat: Ãœcretsiz

5. MaskGun

MaskGun harika bir oyun ancak ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± ÅŸekilde az sayÄ±da Ã¼lke marketinden indirilebiliyor. Neden Ã¶yle olduÄŸu konusunda hiÃ§bir fikrimiz yok, yakÄ±n gelecekte daha fazla Ã¼lkede indirmeye aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± umuyoruz.
MaskGun Â® - Multiplayer FPS
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MaskGun Â® – Multiplayer FPS
Developer: June Software Inc
Fiyat: Ãœcretsiz+

MaskGun Â® Multiplayer FPS
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MaskGun Â® Multiplayer FPS
Developer: June
Fiyat: Ãœcretsiz+

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