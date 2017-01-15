Android ve iOS iÃ§inÂ Counter-Strike benzeri 5 oyun ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Eski gÃ¼zelÂ Counter Strike, hiÃ§bir zaman Ã¶lmeyecek olan bir FPS oyunu. 1999’da birÂ Half-Life modu olarak hayatÄ±mÄ±za giren ve oyun dÃ¼nyasÄ±nda bir kÃ¼lt halini alan oyun hala gÃ¼Ã§lÃ¼ bir oyuncu kitlesine sahip. Counter-Strike baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±nÄ± anlayabiliyoruz. BilgisayarlarÄ±ndan uzun sÃ¼re boyunca ayrÄ± kaldÄ±klarÄ±nda iÅŸaret parmaklarÄ±nÄ±n kaÅŸÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve bir sÃ¼re sonra akÄ±llÄ± telefonlarÄ±na bir FPS oyunu indirmek iÃ§in harekete geÃ§tiklerini biliyoruz. Bu noktada Counter-Strike’a benzeyen doÄŸru oyunu tercih etmek Ã¶nem teÅŸkil etmekte. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu Counter-Strike benzeri 5 oyun nelermiÅŸ hep birlikte gÃ¶relim.

Android ve iOS: Counter-Strike Benzeri 5 Oyun

1. Critical Ops