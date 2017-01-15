Android uyumlu RSS okuma uygulamasÄ± NewsTab ile sizlerleyiz.Â Ã‡evrenizde olup bitenlerden haberdar olmak oldukÃ§a Ã¶nemli. SeÃ§imlerden buluÅŸlara kadar dÃ¼nyada Ã§ok ÅŸey yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan geliÅŸmelerden geride kalmak istemezsiniz. Ä°nternet en yeni ve Ã¶nemli haberlere kolay ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ulaÅŸmanÄ±n ÅŸÃ¼phesiz en iyi yollarÄ±ndan biri. Bu nedenle Google Play uygulama maÄŸazasÄ±nda haber takipÃ§ilerininÂ ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan birÃ§ok uygulama bulunmakta. Daha Ã¶nce, Google RSS Reader popÃ¼lerdi, bu hizmetin sonlanmasÄ±yla ise Feedly ve arayÃ¼zÃ¼yle Ã¶n plana Ã§Ä±kan Flipboard tercih edilir oldu. Tabii NewsTab gibi baÅŸarÄ±lÄ± alternatifler de var.

Android: RSS Okuma UygulamasÄ± NewsTab

NewsTab‘Ä± farklÄ± kÄ±lan global iÃ§erik yerine bÃ¶lgesel veya yerel iÃ§eriÄŸe daha fazla odaklanmasÄ±. SonuÃ§ olarak dÃ¼nya Ã§apÄ±nda 130’un Ã¼zerinde bÃ¶lgeyi kapsÄ±yor. GeniÅŸ kapsama alanÄ± sayesinde tercih ettiÄŸiniz Ã¼lkeden bir dizi yayÄ±n takip edebiliyorsunuz.

UygulamayÄ± kullanÄ±rken sadece baÅŸlÄ±klara bakabilir veya her haber hakkÄ±nda daha fazla bilgi edinmek iÃ§in hafifÃ§e dokunabilirsiniz. Twitter ve Google Haberler ile entegrasyon var. Belirli anahtar kelimeler iÃ§in Google Alerts oluÅŸturabiliyorsunuz. Bu sayedeÂ ilgilendiÄŸiniz bir konu ile ilgili haberleri kaÃ§Ä±rmÄ±yorsunuz. ArayÃ¼zÂ yÃ¼ksek oranda Ã¶zelleÅŸtirilebilmekte.

Uygulamada her makale iÃ§in bir dizi bÃ¼yÃ¼k kutucukÂ saÄŸlayan kart gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ veya bir sayfada daha fazla baÅŸlÄ±k gÃ¶rmenizi saÄŸlayan liste gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ seÃ§eneklerine sahipsiniz. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme tÃ¼rÃ¼nÃ¼ kurduÄŸunuz bÃ¶lÃ¼mlerin her biri iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± ayarlayabilirsiniz. Her bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturduÄŸunuzda baÅŸlÄ±k renklerini seÃ§ebilirsiniz; elinizin altÄ±nda karanlÄ±k ve aydÄ±nlÄ±kÂ temalar da var. EkranÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tercihlerinize gÃ¶re ayarlayabiliyorsunuz.

Uygulamada basitleÅŸtirilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme modu, iÃ§eriÄŸi daha sonra okumak iÃ§in kaydetme; Twitter hashtag’leri, video haberler ve podcast yayÄ±nlarÄ±nÄ± takip etme gibi ek Ã¶zellikler bulunduÄŸunu belirtelim.