Android: RSS Okuma UygulamasÄ± NewsTab

Android uyumlu RSS okuma uygulaması NewsTab ile sizlerleyiz. Çevrenizde olup bitenlerden haberdar olmak oldukça önemli. Seçimlerden buluşlara kadar dünyada çok şey yaşandığından gelişmelerden geride kalmak istemezsiniz. İnternet en yeni ve önemli haberlere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmanın şüphesiz en iyi yollarından biri. Bu nedenle Google Play uygulama mağazasında haber takipçilerinin ihtiyaçlarını karşılayan birçok uygulama bulunmakta. Daha önce, Google RSS Reader popülerdi, bu hizmetin sonlanmasıyla ise Feedly ve arayüzüyle ön plana çıkan Flipboard tercih edilir oldu. Tabii NewsTab gibi başarılı alternatifler de var.

Android: RSS Okuma Uygulaması NewsTab

NewsTab‘ı farklı kılan global içerik yerine bölgesel veya yerel içeriğe daha fazla odaklanması. Sonuç olarak dünya çapında 130’un üzerinde bölgeyi kapsıyor. Geniş kapsama alanı sayesinde tercih ettiğiniz ülkeden bir dizi yayın takip edebiliyorsunuz.

Uygulamayı kullanırken sadece başlıklara bakabilir veya her haber hakkında daha fazla bilgi edinmek için hafifçe dokunabilirsiniz. Twitter ve Google Haberler ile entegrasyon var. Belirli anahtar kelimeler için Google Alerts oluşturabiliyorsunuz. Bu sayede ilgilendiğiniz bir konu ile ilgili haberleri kaçırmıyorsunuz. Arayüz yüksek oranda özelleştirilebilmekte.

Uygulamada her makale için bir dizi büyük kutucuk sağlayan kart görünümü veya bir sayfada daha fazla başlık görmenizi sağlayan liste görünümü seçeneklerine sahipsiniz. Görüntüleme türünü kurduğunuz bölümlerin her biri için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Her bölüm oluşturduğunuzda başlık renklerini seçebilirsiniz; elinizin altında karanlık ve aydınlık temalar da var. Ekranın görünümünü tercihlerinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Uygulamada basitleştirilmiş görüntüleme modu, içeriği daha sonra okumak için kaydetme; Twitter hashtag’leri, video haberler ve podcast yayınlarını takip etme gibi ek özellikler bulunduğunu belirtelim.