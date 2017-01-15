Google, Android 2.3 sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle birlikte tam kapsamlÄ± cihaz kriptolama Ã¶zelliÄŸini getirmiÅŸti ama o zamandan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar ciddi deÄŸiÅŸimlerden geÃ§ti. BazÄ± cihazlar fabrika Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± kripto aktif olarak gelebiliyor ama daha dÃ¼ÅŸÃ¼k performanslÄ± diÄŸer cihazlarda kullanÄ±cÄ±nÄ±n aktifleÅŸtirmesi gerekiyor. KriptolamanÄ±n amacÄ± verinin baÅŸkalarÄ±nda okunamamasÄ±. Linux Ã§ekirdek seviyesinde ÅŸifrelemeyle disk kilit altÄ±na giriyor. Ã–zellikle iÅŸletme kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in ÅŸart gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Android: Telefon Ä°Ã§eriÄŸi NasÄ±l KriptolanÄ±r?

Kriptolama iÅŸlemine giriÅŸmeden Ã¶nce bazÄ± noktalarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almalÄ±sÄ±nÄ±z:

DÃ¼ÅŸen performans: AnÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen veri kriptosunu kaldÄ±rma iÅŸleminden Ã¶tÃ¼rÃ¼ iÅŸlemci Ã¼zerine yÃ¼k biniyor ve cihaz yavaÅŸlÄ±yor. GÃ¼Ã§lÃ¼ telefonlarda kullanÄ±cÄ±lar bu farkÄ± hissedemiyor.

Tek yÃ¶nlÃ¼ kriptolama: Bunu yaptÄ±ktan sonra kaldÄ±rmanÄ±n tek yolu fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶necek sÄ±fÄ±rlama gerÃ§ekleÅŸtirmek yani veriler uÃ§uyor.

Root yetkisi varsa bir sÃ¼re kaldÄ±rÄ±lmalÄ±: Root yetkisi almÄ±ÅŸsanÄ±z kriptolama baÅŸlatabilirsiniz ama bazÄ± sorunlar Ã§Ä±kabilir. Ã–nerilen kriptolamaya girmeden Ã¶nce root yetkisini geri kaldÄ±rmak. ArdÄ±ndan tekrar root alabilirsiniz.

NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Depolanan veri ve kurulu uygulama sayÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olarak saatler sÃ¼rebilecek kriptolama sÄ±rasÄ±nda cihazÄ± kullanamazsÄ±nÄ±z ve elbette batarya bitmesi riskine karÅŸÄ± ilk olarak ÅŸarja baÄŸlÄ± olmasÄ± istenir. Zaten batarya yÃ¼zde 80 altÄ±ysa isteÄŸiniz dikkate bile alÄ±nmaz!

Ä°ÅŸlemden Ã¶nce root kaldÄ±rÄ±n ve yedek alÄ±n. Ä°ÅŸlem sÄ±rasÄ±nda aniden kesinti olursa tÃ¼m verileriniz eriÅŸilmez hale gelebilir. BaÅŸlamadan Ã¶nce Ã¶nemli bilgileri yedekleyin. Ä°lk olarak Ayarlar iÃ§inden GÃ¼venlik menÃ¼sÃ¼ne girin ve Kriptolama kÄ±smÄ±na tÄ±klayÄ±n.

Bir sonraki adÄ±mda uyarÄ± mesajÄ± gelecek. Zaten burada sÃ¶z ettiÄŸimiz aÃ§Ä±klamalar ve hazÄ±rsanÄ±z alttaki butona basÄ±p baÅŸlayÄ±n. ArdÄ±ndan telefon yeniden baÅŸlayacak ve kriptolama iÅŸine girecek.

Ä°ÅŸlem bitince telefon yeniden baÅŸlayÄ±p parola girme ekranÄ±na gelecek. EÄŸer bÃ¶yle bir PIN ya da parola girilmemiÅŸse hemen ekleyin Ã§Ã¼nkÃ¼ kriptolama yapÄ±p parola girmenin esprisi yok. Ayarlar menÃ¼sÃ¼nde GÃ¼venlik kÄ±smÄ±nda Ekran kilidi seÃ§iliyor.

ArtÄ±k her aÃ§Ä±lÄ±ÅŸtan sonra bu parolayÄ± girmeniz gerekecek. Telefonda parmak izi okuyucu olsa bile bu parola girilmeden aÃ§Ä±lmaz ve kullanÄ±lamaz. Ä°lk parola giriÅŸinden sonra cihazÄ±nÄ±zdaki veri kriptosu aÃ§Ä±lÄ±r ve artÄ±k parmak izi okuyucuyu sorunsuz biÃ§imde kullanabilirsiniz.