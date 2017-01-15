iPhone‘da rehberdeki kopya kiÅŸileri silmek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalarÄ± ele alÄ±yoruz. BugÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca insan iPhone kullanÄ±yor fakat bu kullanÄ±cÄ±lardan birÃ§oÄŸu rehberdeki kopya kiÅŸileri silmek iÃ§in ne yapmasÄ± gerektiÄŸini bilmemekte. Rehberlerimiz akÄ±llÄ± telefonlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼n iÃ§erisinde elimizden neredeyse hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸimiz bu teknoloji Ã§aÄŸÄ±nda oldukÃ§a Ã¶nemli. Ã‡eÅŸitli gÃ¼venlik ve gizlilik kaygÄ±larÄ±yla ya da rehberinize Ã§eki dÃ¼zen vermek adÄ±na rehberdeki kopya kiÅŸileri silmek istemeniz doÄŸal. Dilerseniz bu iÅŸlem iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalara gÃ¶z atalÄ±m.

iPhone: Rehberdeki Kopya KiÅŸileri Silmek

iPhone‘da rehberdeki kopya kiÅŸileri silmek iÃ§in yapmanÄ±z gereken iÅŸlemler oldukÃ§a basit. YalnÄ±zca iCloud ID ve parolanÄ±za ihtiyaÃ§ duyacaksÄ±nÄ±z.

Ã–ncelikle kiÅŸisel bilgisayarÄ±nÄ±zdaki bir web tarayÄ±cÄ±sÄ±ndan iCloud web sitesine eriÅŸin. Hesap ayarlarÄ±nÄ±za ulaÅŸabilmek iÃ§in iCloud ID ve parola bilgilerinizle oturum aÃ§Ä±n. Oturum aÃ§tÄ±ktan sonra arayÃ¼zde Contacts simgesine tÄ±klayÄ±n.

KarÅŸÄ±nÄ±za gelen arayÃ¼zde rehberinizde kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin listelendiÄŸini gÃ¶receksiniz. Klavyenizdeki Shift tuÅŸuna basÄ±lÄ± tutup kiÅŸilere tÄ±klayarak birden fazla kaydÄ± bulunan kiÅŸileri toplu olarak seÃ§ebilirsiniz.

Kopya kiÅŸileri seÃ§tikten sonra silmek iÃ§in klavyenizden Shift + Delete kombinasyonunu kullanabilirsiniz. AyrÄ±ca sol alt kÄ±sÄ±mdaki ayarlar butonuna tÄ±klayÄ±p buradaki Delete butonunu kullanmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.

KarÅŸÄ±nÄ±za bir uyarÄ± mesajÄ± gelecek ve seÃ§ili kiÅŸileri silme konusunda emin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorulacak. Delete butonuna tÄ±klayÄ±n.

Ä°ÅŸlem bu kadar basit! iPhone rehberinizdeki kopya kiÅŸilerden bu ÅŸekilde kurtulabilirsiniz. Bu iÅŸlem iÃ§in daha Ã¶nce kaleme aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z rehberimizdeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti uygulamadan da yararlanabilirsiniz.