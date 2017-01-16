Hepimiz telefonlarÄ±mÄ±zÄ±n daha hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± istiyoruz. BaÅŸta hÄ±zlÄ± olan cihazlar zamanla uygulama dolunca hantallaÅŸÄ±yor. Yenisi gibi olsun istemez miydiniz? Evet dediÄŸinizi duyar gibiyiz. AdÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± izleyin ve okumaya devam edin…

Android HÄ±zlandÄ±rma YollarÄ±

Temel anlamda izlenmesi gereken belirli adÄ±mlar var ve kÄ±sa sÃ¼rede performans artÄ±ÅŸÄ±nÄ± cebe atabilirsiniz.

Ana EkranÄ± Temizleyin

YavaÅŸ iÅŸlemcili ve RAM’i dÃ¼ÅŸÃ¼k telefonlarda ana ekranÄ± temizlemek hÄ±z katabilir. CanlÄ± duvarkaÄŸÄ±tlarÄ±, fazla sayÄ±da widget yÃ¼k bindirir.

BunlarÄ± azalÄ±nca ana ekrana dÃ¶nme anÄ±nda ekrandakilerin Ã§izilmesi daha az zaman alÄ±r ve hÄ±zlanÄ±rsÄ±nÄ±z.

FarklÄ± Uygulama BaÅŸlatÄ±cÄ±

VarsayÄ±lan olarak gelen uygulama baÅŸlatÄ±cÄ±lar telefondaki Ã¶zellikleri Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±r ama performansa Ã¶ncelik vermez, hantallaÅŸma olur.

Play MaÄŸazada Ã§ok sayÄ±da baÅŸka uygulama baÅŸlatÄ±cÄ± var ve denemeler yapÄ±p cihazÄ±nÄ±zda en akÄ±cÄ± performansÄ± vereni bulmalÄ±sÄ±nÄ±z.

TarayÄ±cÄ± DeÄŸiÅŸtirin

Android ile gelen standart internet tarayÄ±cÄ± Chrome ve kaynaklarÄ± ciddi anlamda sÃ¶mÃ¼rÃ¼yor. AyarlarÄ± deÄŸiÅŸtirip hÄ±zlandÄ±rabilirsiniz ama bir diÄŸer seÃ§enek diÄŸer tarayÄ±cÄ±larÄ± denemek.

Benchmark sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re en hÄ±zlÄ± internet tarayÄ±cÄ±sÄ± Puffin olmakta. Chrome tarzÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek isteyenler iÃ§inse Opera Ã¶neriliyor.

KÃ¶tÃ¼ UygulamalarÄ± KaldÄ±rÄ±n

KÃ¶tÃ¼ uygulamalar arka planda fazla bellek ve iÅŸlemci tÃ¼ketirler. En bÃ¼yÃ¼k uygulamalar bile kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar verebilir. Snapchat’in Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼ ciddi anlamda aÄŸÄ±rlÄ±k getirmesiyle meÅŸhur. Facebook uygulamasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p yÃ¼zde 15 performans artÄ±ÅŸÄ±nÄ± cebe atabilirsiniz. Ã‡eÅŸitli Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti Facebook uygulamalarÄ± var.

AntivirÃ¼s YazÄ±lÄ±mÄ±na Son

Her ne kadar Android dÃ¼nyasÄ±nda virÃ¼s olsa da karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kma ihtimali aÅŸÄ±rÄ± derecede dÃ¼ÅŸÃ¼k. Google Play maÄŸaza dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmÄ±yorsanÄ±z bu tÃ¼r antivirÃ¼s uygulamalarÄ± gereksiz ve cihazÄ±nÄ±zÄ± ciddi derecede yavaÅŸlatÄ±yor. Hemen kaldÄ±rÄ±n.

Uygulamalar Otomatik EÅŸleÅŸtirmesin

Sosyal medya, haber, hava durumu ve diÄŸer uygulamalar uzak sunuculara otomatik olarak baÄŸlanÄ±p gÃ¼ncelleme yaparlar. VarsayÄ±lan olarak aktif gelen bu Ã¶zelliÄŸi ayarlara girip kapatÄ±rsanÄ±z ya da gÃ¼ncelleme sÃ¼resini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rseniz cihazÄ±nÄ±za binen yÃ¼k azalÄ±r.

15 dakikada bir yerine saatte bir ya da gÃ¼nde bir gÃ¼ncelleme yapmalarÄ±nÄ± seÃ§in.

DÃ¼zenli Olarak Yeniden BaÅŸlatÄ±n

Son olarak telefonunuzu yeniden baÅŸlatÄ±rsanÄ±z akÄ±cÄ± biÃ§imde iÅŸlemesine yardÄ±mcÄ± olur.

Her gÃ¼n ÅŸart olmasa da aÅŸÄ±rÄ± yavaÅŸlama ya da Ä±sÄ±nma durumlarÄ±nda yeniden baÅŸlatmak bÃ¼yÃ¼k bir rahatlama getirebilir.

Ä°ÅŸin UzmanlarÄ±na Ã–zel Ã‡Ã¶zÃ¼mler

Daha geliÅŸmiÅŸ Ã§Ã¶zÃ¼mler uzmanlara hitap ediyor.

AnimasyonlarÄ± HÄ±zlandÄ±rÄ±n

Android ile gelen animasyon ve geÃ§iÅŸ efektleri Ã§ekici ve eÄŸlenceli olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Gizli ayarlarla gÃ¶rÃ¼nÃ¼m pahasÄ±na performansÄ± arttÄ±rabilirsiniz.

Ayarlar iÃ§inden GeliÅŸtirici SeÃ§eneklerine girip animasyon hÄ±zlarÄ±nÄ± .5x olarak deÄŸiÅŸtirin. BÃ¶ylece animasyon sÃ¼resi yarÄ±ya dÃ¼ÅŸer. Tamamen kapatma seÃ§eneÄŸi de var.

FarklÄ± ROM Deneyin

Ä°nternette popÃ¼ler cihazlara Ã¶zel geliÅŸtirilmiÅŸ deÄŸiÅŸik ROM paketleri var. ArdÄ±ndan cihazla gelen yÃ¼klÃ¼ uygulamalar da deÄŸiÅŸiyor. BazÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼me, bazÄ±larÄ± performansa odaklanÄ±yor.

CihazÄ±nÄ±za Ã¶zel ROM atarsanÄ±z yÃ¼klÃ¼ gelen Ã§Ã¶p uygulamalardan kurtulursunuz. Kimi zaman daha yeni Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ ilk kez tatmÄ±ÅŸ olursunuz.

Ã–zel Kernel AtÄ±n

Kernel sayesinde telefondaki yazÄ±lÄ±mla donanÄ±m arasÄ±ndaki tercÃ¼me gerÃ§ekleÅŸir. Ã–zel kernel paketleri bulup kurarak ek Ã¶zellikleri deneyebilir ya da iÅŸlemci hÄ±zlanmasÄ±, Ã§ekirdek kontrolÃ¼ gibi eÅŸsiz ayarlara eriÅŸip performansÄ± arttÄ±rabilirsiniz. Overclock yapmak bile mÃ¼mkÃ¼n!

Greenify Ä°le Arka Plan KontrolÃ¼

Uygulama sonlandÄ±rÄ±cÄ±lar telefonu hÄ±zlandÄ±rmaz. Greenify ise bu tÃ¼rden gibi gÃ¶rÃ¼nse de uygulamanÄ±n arka planda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engeller ama bir farkla…

Hem uygulamayÄ± kapatÄ±r, hem de yeniden arka planda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engeller. Sadece siz kÄ±sayoluna tÄ±klayÄ±nca Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar yani bataryanÄ±z da korunmuÅŸ olur.

Ä°ÅŸe Yaramaz Åžehir Efsaneleri

Uygulama SonlandÄ±rÄ±cÄ±lar

Play markette Ã§ok sayÄ±da uygulama sonlandÄ±rÄ±cÄ± var ama iÅŸe yaramazlar. RAM aÃ§mak iÃ§in uygulama kapatÄ±rlar ama bu fayda etmez Ã§Ã¼nkÃ¼ Android yapÄ±sÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ uygulamalarÄ±n hÄ±zlÄ± Ã§aÄŸÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in RAM’de tutulurlar ve RAM gerekince otomatik olarak gereksizler kapatÄ±lÄ±r. AyrÄ±ca bazÄ± uygulamalar kapatÄ±lÄ±nca otomatik olarak kendilerini baÅŸlatÄ±rlar.

Uygulama Kapatmak

AynÄ± nedenden Ã¶tÃ¼rÃ¼ aÃ§Ä±k uygulamalara bakÄ±p diÄŸerlerini kapatmanÄ±n anlamÄ± yok. Android bunlarÄ± otomatik olarak yÃ¶netir.

HÄ±z Dopingi UygulamalarÄ±

RAM doping, SD kart hÄ±zlandÄ±rma, performans arttÄ±rma ve disk birleÅŸtirme uygulamalarÄ±na inanmayÄ±n. Hepsi yalan ve gereksizdir. AyrÄ±ca bol reklamla sizi Ã§Ä±ldÄ±rtÄ±r ve iÅŸe yaramazlar…