Unutkan olabilirsiniz. Bir ÅŸeyi unutmamak iÃ§in not almanÄ±z, evden Ã§Ä±karken unutmanÄ±za engel olamaz ve sonradan piÅŸman olabilirsiniz.

Yola Ã‡Ä±karken Evde Unutmaya Son

Don’t Leave It adÄ±ndaki iOS uygulamasÄ± buna son vermek istiyor. Bunun gÃ¶revi siz evden Ã§Ä±kÄ±nca unutulan anahtar, cÃ¼zdan vb iÃ§in geri dÃ¶nmenizi hatÄ±rlatmak.

UygulamayÄ± aÃ§Ä±nca konum ve bildirim sorularÄ±nÄ± yÃ¶neltiyor. Ä°kisine de izin vermelisiniz. Genelde sÄ±k unutulan banka kartÄ±, anahtar gibi cisimlere ait uzun bir listesi var. EÄŸer bu uzun listede gÃ¶rmediÄŸiniz bir eksik varsa ekleyebilirsiniz. Genelde ÅŸarj aletini unutuyorsanÄ±z sembolÃ¼ne tÄ±klayÄ±n ve alarm almak istediÄŸiniz mesafeyi seÃ§in.

Konumdan o kadar uzaklaÅŸÄ±nca hatÄ±rlatma mesajÄ± gelecek. FarklÄ± konumlar iÃ§in farklÄ± hatÄ±rlatÄ±cÄ±lar ekleyebilirsiniz. Buradaki en bÃ¼yÃ¼k sorunsa telefonu unutmanÄ±z. EÄŸer bunu unutursanÄ±z listenizdekilerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ unutma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z beliriyor.