⁠⁠⁠







Android‘de com.google.process.gapps hatası ve çözümü konusunu ele alıyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda bazen her şey akıcı, sorunsuz ve pürüzsüz şekilde ilerliyor. Bazen de çeşitli sıkıntılarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. com.google.process.gapps hatası da bu sıkıntılardan birisi. Esasında bu mesajı içeren iki benzer hata uyarısı görülebiliyor. İkisi de aynı durumla ilişkili ancak farklı formdalar. Birisi com.google.process.gapps has stopped unexpectedly (com.google.process.gapps beklenmedik şekilde durduruldu) iken diğeri Unfortunately the process com.google.process.gapps has stopped (com.google.process.gapps maalesef durduruldu) şeklinde. Dilerseniz bu hata iletilerinden herhangi birisiyle karşılaştığınızda hangi işlemleri uygulayabileceğinize değinelim.

Android: com.google.process.gapps Hatası ve Çözümü

Önbelleği Temizleme

Bu yazıda bahsettiğimiz hataları net bir şekilde anladığımıza göre devam edelim ve sorunu nasıl çözebiliriz görelim. Başlangıç için sorunu önbelleği temizleyerek düzeltmeye çalışmak istiyoruz. Peki hangi uygulamanın önbelleği temizlenmeli? Bu noktada çalıştırmak istediğinizde hata iletisini aldığınız ya da kullanırken bu hatayı veren uygulamanın önbelleğini temizlemelisiniz.

Google Play Hizmetleri

Google Play Hizmetleri verilerinizi silmek sisteminizi büyük ölçüde etkilemeyecektir, her ne kadar bu servisin adlandırması kullanıcıların gözünde büyüyor olsa da. Bu işlem aslında platform için tercihlerinizi temizlemeniz anlamına geliyor. Ayarlar menüsünden Uygulamalar bölümüne erişin ve Google Play Hizmetleri‘ne dokunun. Ardından gelen sayfada Önbelleği Temizle seçeneğini kullanın.

Uygulama Tercihlerini Sıfırlama

Yalnızca Google Play Hizmetleri değil, tüm uygulamalar için de tercihleri sıfırlayabilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyin ve sağ üst kısımdaki seçenekleri görüntülemeye yarayan butona dokunun. Uygulama tercihlerini sıfırla seçeneğini kullanın. Bu seçenek uygulama verilerini silmeyecek fakat ayarlarını sıfırlayacak. Uygulama ayarlarınızı herhangi bir veri kaybına uğramadan kolayca yeniden yapılandırabilirsiniz.



⁠⁠⁠