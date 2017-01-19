Android yüklü cihaz sayısı epey fazla ve üreticiler genelde bu durumdan ötürü son nesil Android güncellemelerini sadece en yeni modellerine hazırlıyorlar. Diğer modellere gerekli ağırlığı vermeyip bir yandan da kullanıcıları yeni model almaya zorluyorlar. Peki o zaman çaresiz misiniz? Elbette özel ROM paketlerini flash’layabilirsiniz.

Android: Yeni ROM’lara Flash Atmak

Bu ROM atma uygulaması genelde üretici desteği kesilmiş olan ama bir yandan da kullanıcı sayısı fazla olan cihazlarda ön plana çıkıyor çünkü uygulama geliştiriciler bu modeller için üçüncü parti ROM paketlerini hazır ediyorlar. Böyle bir cihaza sahipseniz XDA gibi forumlardaki cihaz özel alana bakıp mevcut ROM’ları görebilir ve kıyaslayıp seçim yapabilirsiniz. Ancak bu işe soyunanların garanti yakma, cihaz kilitleme gibi riskleri kabul etmesi gerekiyor. Bu yüzden deneyim elde etmeden bodoslama ROM atmanın anlamı yok. Sadece deneyimli kullanıcılar için öneriliyor.

Gerekenler

Yeni bir akıllı telefonu alıp anında ROM atamazsınız. İlk olarak varsa bootloader kilidini öncelikle resmi kanal desteğiyle kaldırmanız, ardından root yetkisi almanız, sonrasında TWRP gibi özel bir recovery menüsü kurmanız gerekiyor. Bu üçünü tamamladıktan sonra indirdiğiniz ROM paketlerini cihaza kopyalayıp recovery menüsü içinden silme ve kurulum başlatabilirsiniz.

İflas etmeden önce bu alandaki en popüler akım başlatıcı CyanogenMod ekibiydi ama bekledikleri kazancı elde edemeyince projeyi kapatıp başka ekiplere devrettiler. download.cyanogenmod.org adresinde en popüler akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan farklı Android sürümlerini esas alan tonla hazır ROM paketi ve Recovery paketi var. Bu aşamaya gelmeden önce bootloader ve root işlemlerini tamamlamışsanız zaten işiniz kolay denebilir.

Ancak şunu da belirtmek isteriz ki söylediğimiz işlemlerin tümü dahili depolama alanındaki verileri sıfırladığı için tam kapsamlı bir yedek almadan işe başlamayın. Aynı zamanda ROM atanların ardından Gapps adındaki Google uygulamaları paketini de kurması gerekiyor. ROM geliştiriciler Gmail, Google arama, YouTube vb türünden Google özel uygulamalara yer vermiyorlar. Kullanıcılar isteklerine uygun Gapps paketini opengapps.com adresinden indirebilir. İndirmeden önce işlemci türü, Android sürümü ve paket türünü seçmelisiniz.

TWRP İle Özel ROM Atmak

Öncelikle sözü edilen siteden ROM paketini indirin ve ZIP paketini açmayın. Bu paketi cihazınızın dahili depolama alanı ya da microSD karta kopyalayıp yapıştırın. Cihazı recovery moduna sokmak için kapatın ve ardından modele göre açılış sırasında ses butonlarından birine basılı tutarken güç butonuna basın.

Kurtarma ekranı gelince önce Wipe ile temizlik yapın. Fabrika ayarlarına dönüş yeterli olacak. Sadece bir ROM kurduktan sonra yeni sürümü çıkmışsa terfi ederken bu silme işlemine gerek kalmayabilir ama ROM’lar arası geçişte temizleme şart.

Ardından Install menüsüne girin ve dosya gezgini yardımıyla zip paketinizin yerini gösterip onay verin. 15 dakikalık beklemeden sonra kurulum olacak ve alttaki yeniden başlat butonuna basmanız gerekecek. Sistemin ilk açılışı uzun sürebilir. Ardından oturum açın ve sorun yoksa bir kez daha recovery menüsüne girin. Bu kez Gapps zip paketini kurun ve yeniden başlatın.