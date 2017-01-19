5.5 inç değerine tırmanan Plus serisi iPhone modellerinden sonra mobil cihazla video izlemek çok daha tercih edilir bir hal aldı. Apple’ın ekosisteminde çok sayıda video izleme uygulaması var ama nedense Android alemine kıyasla daha çok ücretli seçenekler ön plana çıkıyor. Bu noktada karşımıza çıkan en iyi video oynatıcıları sıralamayı düşündük.

iOS: En İyi Ücretsiz Video Oynatıcılar

Üçüncü parti video oynatma uygulamalarına geçmeden evvel video dosyalarınızı iTunes’un PC ya da Mac sürümünü kullanarak eşleştirebileceğinizi belirtelim. Basit biçimde videolarınızı sürükle bırak yaparak iTunes arşivinize ekleyin ve ardından içeriği yan sütundaki cihazınıza taşıyın. Elbette dosyalarınız iTunes’un desteklediği bir formatta kodlanmış olmalı. Ardından cihazınızdaki Videos uygulaması bunları buluyor ve gösteriyor olacak ama özellikler sınırlı.

VLC for Mobile

Eskiden bu uygulamayı kurmak için jailbreak şarttı ama durum değişti. Apple onayını aldıktan sonra listelerde yükseldi. Sınırlayıcı medya kütüphanelerini aşabilir ve akış medyasına erişebilirsiniz. En iyi avantajlardan biri Wi-Fi üzerinden aktarım. İnternet tarayıcı sekmesine dosya sürükleyip cihazınıza gönderebilirsiniz. iTunes dosya paylaşımı, bulut depolama entegrasyonu, FTP desteği gibi artıları var. Ayrıca SMB, UPnP ve PLEX ile de kullanılabiliyor. Çok kanal ses, medya organizasyonu, altyazı desteği, oynatma hızı değiştirme gibi saymakla bitmeyen artıları var. Sadece DTS ve AC3 sesleri çözemiyor.

Infuse 5

VLC’nin güzel bir arabirimle süslenmiş hali denebilir. Ek bir ödemeyle alınabilen paketten sonra AC3 ve DTS ses desteğini de kazanarak VLC’den de geniş bir medya desteği sunabiliyor. VLC’deki gibi Wi-Fi, FTP ve AirDrop üzerinden medya aktarma seçenekleri var. Ağ bağlantılı bilgisayar, NAS, medya sunucu ve URL adresinden içerik çekip oynatabiliyor. TheMovieDB ve TheTVDB entegrasyonlarıyla kapak ve açıklama bilgilerini çekebiliyor. OpenSubtitles üzerinden tek tıklamayla ücretsiz altyazı indirebiliyor. Google Drive, Dropbox gibi bulut depolama servislerine destek veriyor.

KMPlayer

KMPlayer’ın Windows ve Mac sürümlerinde olduğu gibi farklı türden dosya türleri ve formatlarını oynatabiliyor. VLC gibi Dolby AC3 ve DTS ses desteğini içermiyor. Ayrıca DivX video dosyalarını oynatamıyor. Neyse ki en son nesil H.265 desteği var. Wi-Fi üzerinden sürükle bırakla, FTP sunucudan aktarma seçenekleri var. Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama servislerini destekliyor. Jestlerle yönetilebiliyor ve medya arşivi organize edilebiliyor.

Kodi

Eskiden XBMC olarak bilinen Kodi son derece popüler. Ayrıca ücretsiz ve açık kaynaklı olmasına rağmen en iyi oynatıcılardan biri. Çeşitli kodekler ve formatlar destekleniyor ama en önemli eksik App Store ortamında olmaması. Bu yüzden jailbreak ya da Xcode ile derlenmesi şart.

Elbette sadece akış video işine odaklanan Netflix, Amazon Prime Video ve diğerleri unutulmamalı. iTunes kullanarak video kiralamak ya da satın almak da son derece kolay.