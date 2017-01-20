Android uyumlu 4 harika duvar kağıdı uygulaması ile sizlerleyiz. Android işletim sisteminin en önemli özelliklerinden birisi yüksek oranda özelleştirmeye olanak sağlaması. Bu sayede kullanıcılar akıllı telefonlarını ihtiyaç ve zevklerine göre şekillendirebiliyor. Akıllı telefonlarda görünümü / arayüzü etkileyen en temel unsurlardan birisi şüphesiz duvar kağıdı. Bu nedenle biz de Android işletim sistemli akıllı telefonunuza bambaşka bir görünüm kazandıracak 4 harika duvar kağıdı uygulaması için küçük bir rehber kaleme almak istedik. Dilerseniz Android uyumlu 4 harika duvar kağıdı uygulaması nelermiş daha yakından inceleyelim.

Android: 4 Harika Duvar Kağıdı Uygulaması

Flatsters Minimal Wallpapers

Flatsters Minimal Wallpapers adından da anlaşılacağı üzere düz ve minimal duvar kağıtlarının koleksiyonunu içeriyor. Burada oluşturulan koleksiyon o kadar da büyük değil fakat miktarı kaliteyi tercih ediyorsanız sizin için doğru tercih olacaktır. Şu an itibariyle birkaç futbol takımı, TV şovu, müzik grubu vb. için duvar kağıtları var. Yeni duvar kağıtlarının yakında ekleneceği belirtiliyor.

SimplyPaper – Wallpapers

SimplyPaper bazı şaşırtıcı ve minimal kağıtları sunuyor. Minimal, hayvan, çokgen, peyzajlar, teknoloji vb. olmak üzere 10’dan fazla kategori var. Tüm duvar kağıtları dikey yönlendirmeyle tasarlanmış durumda, bu nedenle cihazınıza mükemmel bir şekilde uyacağını söyleyebiliriz. Tabletler için tasarlanan tüm duvar kağıtlarını gösteren ayrı bir kategori bulunmakta. Tüm duvar kağıtları 3k çözünürlükte indirilebiliyor ve cihazlarda saklanabiliyor.

Absolutely Wallpapers

Uygulamada 6 farklı kategori altında toplanmış, 2K ve daha yüksek çözünürlüklü 300’den fazla görsel mevcut. Görselleri doğrudan duvar kağıdı olarak atayabilir ya da akıllı telefonunuza kaydedebilirsiniz. Uygulama güncellenmeden veritabanına yeni görseller eklendiğinde bildirimle haberdar olmanız sağlanmakta. Duvar kağıtları yalnızca kişisel kullanım için, ticari amaçlar için kullanımları ise yasak.

Wallpapers

Wallpapers uygulaması Pixel cihazlarla gelen tüm duvar kağıtlarını sunuyor. Bunun dışında Google Earth Collection ve Google+’tan duvar kağıtlarını da getiriyor. Uygulama doğa, manzara, şehirler, yaşam vb. birden çok kategoriye ayrılmış durumda. Tüm duvar kağıtları yüksek kaliteye sahip ve bunları her gün değişecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.