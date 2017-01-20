Cihazlarımızda Android havası belirli bir görünümü zorunlu kılıyor. Samsung, HTC, LG gibi firmalar değişik temalar giydirse de aslında bize sunulan seçenekler çok fazla değil. Font seçenekleri az ve renkler istendiği gibi değiştirilemiyor. Görünüm değiştirme imkanı sunan temalar genelde üçüncü parti ROM’larda daha fazla ön planda. Diğer yandan görünümü düzenleme konusunda tek çareniz ROM kurmak değil.

Android: Arcus İle Tema Düzenlemek

Arcus sayesinde tasarım malzemeleri ve renkler bazında görünümü düzenleyebilirsiniz. Bir tema indirdikten sonra görünümüne yönelik detayları değiştirme şansınız var. Aslında bir anlamda temayı sıfırdan şekillendiriyorsunuz.

Elbette tüm temalar özelleştirilebilir türden değil. Play Mağaza’da yer alan temalardan bazıları Arcus tarafından düzenlenebilir olmayabilir. Arcus’un artısı uyumlu temaları içerdiği ayrı bir mağazaya sahip olması. Beta aşamasındaki mağazaya girmeniz kolay.

Arcus uygulamasını başlatın ve sağ üstteki sembole tıklayın.

Ardından sekmelerden oluşan mağaza gelecek. Ücretli, ücretsiz, kurulu temalar kolayca görülebiliyor.

Herhangi birine tıklayınca indirmek için Google Play mağazaya yönlendirme gerçekleşiyor.

Buradan indirilen tüm temalar Arcus ile uyumlu.

Tema Nasıl Özelleştirilir?

Arcus açın ve özelleştirebileceğiniz temaların listesini görün

Bir tema seçin.

İki sekme halinde material ve bold görünüm izlenebiliyor.



Ardından seçilebilen renkler ve tasarımlar görülüyor.

Seçiminizi yapın ve ilerleyin.

Duvar kağıdı, ekran kilidi, font gibi seçimlere sıra gelecek.



Artı sembolüne basıp paketleyin.

Yeni Temanın Kurulumu

Dosya gezgini uygulamanızı açın ve dahili depolama alanındaki Arcus klasörünü bulun.

Apk uzantılı paketler göreceksiniz. Herhangi birine tıklayın ve kurun.

Kurulum bitince Ayarlar – Temalar yolunu izleyin ve kurulu olanları görün.

İstediğinizi seçin ve uygula komutu verin.

Artık yeni temanızı özelleştirdiğiniz biçimde kullanabilirsiniz.