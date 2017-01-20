Android için En İyi Dosya Yöneticileri ile karşınızdayız. Birçok kullanıcı akıllı telefonlarının dosya sistemlerine hiç dokunmadan yaşamlarını devam ettirebilirken bazı durumlarda müdahale kaçınılmaz oluyor. Örneğin indirilen bir APK dosyasının kurulumunu gerçekleştirmek ya da dosya taşımak zorunda kaldıklarında kullanıcılar bir dosya yöneticisine ihtiyaç duyuyor. Android işletim sistemli akıllı telefonlar için kullanıcılara yıllardır ES File Explorer uygulamasını tavsiye ediyorduk, fakat son dönemlerde bu uygulamaya eklenen reklamlar görece tecrübesiz kullanıcılar için sıkıntı oluşturmaya başladı. Bu nedenle tavsiyemizi güncelleme kararı aldık. Dilerseniz Android için En İyi Dosya Yöneticileri nelermiş hep birlikte görelim.

Android: En İyi Dosya Yöneticileri – Kullanıcıların Çoğunluğu İçin

Solid Explorer bir süredir uygulama mağazasında yer almakta ve sağlam adımlarla ilerliyor. Uygulamanın geliştirilmesi hızla devam etmekte ve bünyesine çok sayıda özellik eklenmiş durumda. Geliştiriciler uygulamayı çöp haline getirmeden başarılı özellikler dahil etmeyi sürdürüyor.

Solid Explorer’ın Google Play uygulama mağazasında iki farklı versiyonu yer almakta: Solid Explorer File Manager ve Solid Explorer File Manager Classic. İkincisi daha eski ve sade bir arayüz içeren versiyon. Bizim tavsiyemiz ise bunu değil, Solid Explorer File Manager’ı kullanmanız yönünde olacak.

Solid Explorer’ın kullanımı – bir dosya yöneticisinden beklenildiği üzere – oldukça kolay. Fotoğraf, müzik, video ve hatta uygulamalara hızlı şekilde erişim imkanı sunan kısayollar mevcut. Dilerseniz belirli konumlar için kısayollar da oluşturabiliyorsunuz.

Solid’in temiz görünüşü ve sezgisel arayüzü bir tarafa bizim en sevdiğimiz özelliği Dual Pane modu. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde telefonu manzara moduna çevirirseniz iki adet bölme ortaya çıkıyor; bu, dosyaları hızlıca kopyalayıp yeni konumlara yapıştırmak için mükemmel. Örneğin yeni bir duvar kağıdı indirip Resimler klasörüne taşımak istiyorsanız, bunu yapmak için en iyi ve en basit yol Dual Pane modu.

Uygulamada belirli dosya ve klasörleri göz önünden kaldırmak için gizleme imkanı var. Tabii bu özellik tam bir güvenlik sağlıyor diyemeyiz fakat belirli dosyaların kolayca erişilebilir durumlarını değiştirmek adına faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Solid Explorer akıllı telefonlarında root erişimini sağlamış olan ileri düzey kullanıcıların beklentilerini karşılayacak özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Uygulamanın arayüzünü özelleştirmek mümkün. Uygulama 14 gün boyunca ücretsiz kullanılabiliyor, sonrasında 1.99 USD karşılığında satın almak gerekiyor.

Android: En İyi Dosya Yöneticileri – Hızlı İşlemler İçin

Eğer birkaç defa kullanacağınız bir uygulama için ücret ödemek istemiyorsanız; örneğin arada sırada indirdiğiniz dosyalara erişebilmek için bir dosya yöneticisine ihtiyacınız varsa Android’in dahili dosya yöneticisini kullanabilirsiniz. Samsung, LG, Huawei, Sony gibi firmaların akıllı telefonlarında yer alan varsayılan dosya yöneticileri temel dosya yönetim işlemleri için gerekli özellikleri barındırıyor. Stok Android’de ise Downloads (İndirilenler) kısayoluna dokunulduğunda dosya yöneticisi açılmakta.