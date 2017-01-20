Online yaşamda her an çok sayıda tehlike karşımıza çıkıyor. Artık parolaları uzun tutmak bile yetmiyor, ek önlemler gerekiyor. Hacker’ların elinden kurtulabilmenin en pratik yollarından biri iki aşamalı doğrulama ve bunu başlatan online bankacılık hizmetleri olmuştu. Google da benzer hizmeti ücretsiz sunuyor.

Android: Google İki Aşamalı Doğrulama Kurulumu

En iyisi çifte kavrulmuş fındıklı lokum tadında Google iki aşamalı doğrulamaya geçerek kendinizi güvene almanız! Bu sayede biri parolanızı bulsa bile mobil cihazdaki güvenlik uygulamasıyla oluşturduğunuz ikinci aşama kodunu bilemeyeceği için hesabınızı ele geçiremez. Bilindiği gibi Google hesabı sadece Gmail değil YouTube, Android gibi çok sayıda ortamda kullanılıyor.

Cihazda Ayarlar menüsüne girin. Google kısmında Hesap bölümündeki Oturum açma kısmına bakın. İki aşamalı doğrulama seçin ve başlayın. Google parolanızı girin ve telefon numaranızı yazın. Gönderilen SMS’i girerek numaranızı onaylayın. Artık iki aşamalı doğrulamayı aktifleştirebilirsiniz. İkinci kod için sunulan seçenekler:

SMS

Authenticator ya da Authy gibi uygulamalar

Onay verdiğiniz size ait Android cihaza gelecek bildirim (ekran kilidi içermesi şart)

Güvenlik kilidi olarak kullanılabilen USB dongle’lar

Bize göre en pratik çözüm telefon çevrimdışı olsa bile işleyen Authenticator uygulamasını kurmak. Google imzalı uygulama ücretsiz.

Kurduktan sonra öncelikle PC ile myaccount.google.com adresini ziyaret edin. Az önce anlattığımız adımları izleyin ve en sonda ikinci kod için Authenticator seçin. Bu durumda ekranda okutacağınız özel bir barkod belirecek. Telefona kurulu Authenticator uygulamasını açın ve kod taramaya tıklayın. Telefon ekranında gösterilen kodu, PC ekranında sorulan kutuya girin ve onay verin. Artık iki aşamalı doğrulama için Authenticator kullanabileceksiniz.

Artık PC ile Gmail oturumu açarken sürekli ikinci kodu girmeniz istenecek. Bu sıkıcı gelirse ve bilgisayarınızda oturum açma işlemi zaten parola içeriyorsa bu tarayıcıda bir daha sorma diyerek ikinci aşamayı atlatabilirsiniz. Elbette sadece güvendiğiniz sistemlerde ikinci aşamayı atlama onayı verin.

Uygulama Parolaları

İki aşamalı Google doğrulama başlayınca bu şekilde Google hesabınızla oturum açma desteği olan üçüncü parti uygulamaların bazıları işlemez hale gelecek. Elbette sorarlarsa Authenticator ile elde edilen kodu girebilirsiniz ama bazıları buna destek vermiyor ve oturum açamıyor. Bu gibi durumlarda Google paneline girip iki aşamalı doğrulama için onay vermek istediğiniz üçüncü parti uygulamalara mahsus farklı parolalar türetebilirsiniz.