Birileri sürekli olarak gizliliğinizi tehdit ediyor olabilir. Online ortamda takip ediliyoruz ve çevremizde riskler artıyor. Bu gibi durumlara ek olarak mobil cihazlar çalınırsa içindeki verilerin ele geçirilmesi baş ağrısından başka bir sonuç doğurmuyor. Neredeyse mükemmel olan bir güvenlik uygulaması arıyorsanız rotanızı IObit imzalı Applock – Face Lock’a çevirmelisiniz.

Android: Güvenlik İçin IObit Applock – Face Lock

Öncelikle en azından Android 4.4 sürümünü kullanmanız ve Face Lock özelliği yüklü olmalı. İşte bu uygulamayla gelen üstün özellikler:

Sahte Kilit

Gizliliği korumak için bunu kullanarak sadece uygulamanın numaracıktan çökmüş izlenimi vermesini sağlayabilirsiniz. Misal vermek gerekirse biri WhatsApp uygulamanızın kısayoluna tıklarsa maalesef çöktü mesajı alır ve uygulamayı açamaz. Eliniz çekip ayrılmayı tercih ediyor olacak.

Bildirim Kilidi

Bunu herhangi bir uygulamaya uygularsanız gelen bildirimler üstteki alanda gösterilmiyor olacak.

Gecikmeli Kilit Seçeneği

Siz cihaz kilidini açtıktan sonra belirli süre geçince siz kilide basmasanız da cihaz kilitlenir.

Yüz Kilidi

Başlıbaşına bir konsept olsa da uygulaması zorlu olabilir. Kimi kullanıcılar kararlı bulurken kimileri işe yaramaz diyor.

Sembol Değiştirme

Diğer gizlilik uygulamalarında görülmemiş bir özellik. IObit uygulamasının adı ve sembolü değişir, böylece biri varlığını tespit edemez.

Saldırgan Selfie’si

Biri arkanızdan işler çeviriyorsa fotoğrafı çekilir ve böylece onlar farkına varmadan siz onları enseleyebilirsiniz.

Batarya Koruyucu

Kimine göre işe yarıyor, kimine göre tamamen palavra. Bize kalırsa bir fark olmadı ama denemekten zarar çıkmaz.

Kurulum Aşaması

Uygulamayı kurup başlatın ve parola girin. Unutursanız kurtarma için e-posta girin. Uygulama listesini gördükten sonra kilitlemek istediğinize tıklayın ve üç seçeneği görün:

Yüz kilidi



Sahte kilit



Bildirim kilidi



Gecikmeli Kilit Seçeneği

Soldaki menüyü çekin ve gecikmeli kilit seçin.

Size uyan dakika değerini girin.

Ek ayarlar için gelişmiş kısmına bakın.

Ardından kilidin işleyeceği uygulamayı seçin.

Sembol Değiştirme ve Batarya Koruyucu

Soldan güvenlik merkezine girin.

Sembol değiştirme tıklayın ve seçim yapın.

Ardından Batarya Koruma özelliğini bulun ve aktifleştirin.

Yönetici Haklarının Verilmesi

Güvenlik ayarlarına girip bu uygulama kaldırılamasın seçin.

Alttaki aktifleştirme butonuna basınca yönetici izni vermeniz gerekecek.