Siz ya da sizi seven biri kesenin ağzını açtı ve gözlerini kamaştıracak güzelliğe sahip son nesil bir Apple iPhone modelini karşınıza yerleştirdi. Bu harika cihazı folyosundan çıkarıp büyük bir zevkle dört yanını kurcaladıktan sonra “şimdi ben ne yüklemeliyim” şeklinde düşünmeye başladığınıza eminiz. Facebook akla gelen ilk uygulama olsa gerek! Peki ya diğerleri?

iPhone: Yeni Cihaza Uygun Kaçmaz Uygulamalar

Evernote ya da OneNote

App Store ortamında çok sayıda not alma uygulaması var ve seçim yapmak zor olabilir. Evernote ya da OneNote ile başlarsanız sırtınız yere gelmez. Fiyatlar değiştikten sonra satışları azalan Evernote’un hala özellikler anlamında üstünlüğü sürüyor. OneNote ise harika bir ücretsiz seçenek. OS X sürümü muhteşem olmasa da iPhone sürümü yaşamınızı organize ediyor.

Google Maps

Apple Maps uygulaması ilerlemeye devam ediyor ama Google Maps’i yere serecek güce erişebilmiş değil. Yol tarifi gibi seçenekleriyle harika bir uygulama ve sürüş dışında yürüyüş ve toplu taşıma için de kullanışlı.

VLC

Windows kullanıcısı olup iTunes kullanmayı istemeyenler cihaza video içeriği göndermek için VLC uygulamasından destek alabilir. Wi-Fi üzerinden paylaşım özelliğini kullanın ve sürükle bırak yaparak dizileri, filmleri, müzikleri doğrudan masaüstünden mobile aktarın ve izleyin.

SwiftKey

Bu klavye senelerden beri Android kullanıcıları arasında popüler ve Apple’dan onayı 2014 yılında aldıktan sonra bu cephede de popüler oldu. Kaydırma usulü yazma alanında öncü seçeneklerden biri.

Signal

WhatsApp’ın Facebook tarafından alınması moralinizi bozduysa Signal deneyin. NSA’a bile geçit vermeyen bu mesajlaşma uygulaması açık kaynaklı ve tüm içerik kriptolu. Sunucularda herhangi bir iletişim bilgisi depolanmıyor. Grup arama ve metin desteği de var.

iPhone 7 Özel Uygulamalar

iPhone 6s önceki bir cihazdan terfi ediyorsanız yeni özelliklerden biri olan 3D Touch ile ekrana sıkı biçimde basarak uygulamalar yerine aksiyonları başlatabilirsiniz. Telefon aynı zamanda daha iyi hoparlör ve gelişmiş 12 MP kamera içeriyor.

Shazam

Shazam zaten her tür müzik sever için vazgeçilmez. Sadece birkaç saniye dinleyerek şarkı adını bulabilirsiniz. 3D Touch sayesinde şarkı adı bulmak hiç olmadığı kadar çabuk. Basit biçimde ana ekran sembolüne uzun basın.

AFAR Travel Guide

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa alanlarının büyük kısmını içine alan AFAR turizm rehberi telefonda olması gerekenlerden. 3D Touch ile anında yakındaki ilgi çekici yerler görülebiliyor.

Magic Piano

Magic Piano ise 3D Touch ile ses kontrolüne izin veriyor. Ne kadar sert basarsanız piyano tuşu o kadar güçlü giriyor. Anında piyano ustası olun!

Spotify

Uygulamanın tanıtımı ihtiyacı yok. iPhone 7’deki çift hoparlörle ses hiç olmadığı kadar yüksek ve berrak. Kulaklık çıkışı olmadığı da hesaba katılırsa zaten artık bangır bangır dinlemekten çekinmeyeceksiniz!

Camera+

iPhone 7 kamerası son derece keyifli. Faz algılamalı otofokus, quad LED flaş, eş zamanlı 4K video ve 8 MP fotoğraf çekim derken rakipler çatlıyor. Camera+ ile standart arabirimdeki bazı eksikleri kapatabilirsiniz.