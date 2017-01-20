Samsung Galaxy Android Nougat güncelleme listesi netleşmiş görünüyor. Güney Kore merkezli firma amiral gemisi konumundaki Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Nougat güncellemesini 17 Ocak’tan itibaren sunmaya başlamıştı. Duruma bakılırsa Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy Note 5, Galaxy Tab A with S Pen, Galaxy Tab S2 ve Galaxy A8 de bu yılın ilk yarısında Android Nougat güncellemesini alan cihazlar kervanına katılacak.

Samsung Galaxy Android Nougat Güncelleme Listesi

Android Nougat güncellemesindeki Hızlı Panel, panelin ilk seviyesindeki simgelerin kaldırılmasından sonra temiz bir estetik içeriyor. İkinci seviyede yer alan ikonlar dokuz adetlik gruplar halinde düzenleniyor, bu sayede bulma kolaylaşıyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarında veya Web’de istediklerini bulmak için dahili S Finder’ı doğrudan Hızlı Panel’den kullanabiliyor. Bildirimler bilgileri daha açık bir şekilde görüntülemek ve doğrudan yanıtlamayı desteklemek için gruplandırılmış vaziyette.

Geliştirilmiş kontrolcü bölünmüş ekran görünümünde pencere boyutunun daha kolay ayarlanmasını sağlıyor. Ayrıca bölünmüş ekran görünümünde ikiye ek olarak beş ayrı pencereyi destekleyen yeni bir açılır pencere işlevi ile kullanıcılar aynı anda en fazla yedi uygulamaya erişebiliyor.

Yeni eklenen Performans Modu kullanıcıların akıllı telefonlarını dört mevcut moddan birisini aktive ederek kendi özel ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde optimize etmelerini sağlıyor. Örneğin Optimize edilmiş mod pil ömrünü uzatıyor, hızı artırıyor ve günlük kullanım için uygun. Oyun modu Game Launcher ve Game Tools gibi yararlı işlevleri sağlıyor. Eğlence modu ses ve görüntü kalitesini artırırken Yüksek Performans modu mümkün olan en yüksek kalitede görüntüler elde edilebilmesini sağlıyor.