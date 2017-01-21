Düzensiz bir iPhone kullanıcısıysanız sesli mesajlar içeren gelen kutusu çorbaya dönebilir. Neyse ki bu sesli mesajları bilgisayarda yedeklemenin yolu var. Bulut depolama esaslı ve çevrimdışı seçenekler iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.

iPhone’a Gelen Sesli Mesajları Yedeklemek

Paylaş Butonu

En kolay yöntem bu ve sesli mesajı açtıktan sonra iOS paylaş butonuna basıp iCloud sürücüsünde saklayabilir ya da kendinize e-posta olarak gönderebilirsiniz. Dropbox gibi bir online bulut servisine üyeyseniz buraya da kaydedebilirsiniz. Bu özellik sadece iOS 9 ve üstünü kullanan iPhone sahiplerine sunuluyor. Bir kerede sadece tek bir sesli mesaj saklanabiliyor ve yorucu olabiliyor.

iTunes Dosya Aktarımı

Bulut depolama seçeneğini tamamen rafa kaldırmak istiyorsanız iTunes kullanarak dosyaları bilgisayara aktarabilirsiniz ama iki adım izlemeniz gerekecek. İlk olarak iOS paylaş butonuna tıklayın ve ses mesajları sembolüne tıklayın. Bu sayede sesli mesajlar yüklü iOS sesli notlar uygulamasında saklanacak.

Ardından telefonu bilgisayarınıza bağlayıp iTunes çalıştırın ve eşleştirme gerçekleştirin. Telefonunuzda sesli notları daha önceden kullanmamışsanız iTunes içinde cihazımdakiler kısmına bu sekme eklenecek. Bu listeye bakıp doğrudan iTunes ile oynatabilirsiniz. Artık dosyalar iTunes Music klasöründe Voice Memos adlı alt klasörde saklanacak. İsterseniz kopyalayıp bilgisayarda başka bir yere yapıştırın.

Üçüncü Parti Uygulamalar

iTunes sevmiyor ama çevrimdışı yöntem arıyorsanız aktarımı yapan üçüncü parti uygulamalar var. iMazing adlı uygulama ücretli ve bilgisayara kuruluyor. Almadan önce deneme sürümünü çalıştırın. Kulanınca telefon yedeği bilgisayara alınacak. Birden fazla sesli mesajı seçip bilgisayardaki bir klasöre aktarabilirsiniz.

