







Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Android Nougat Root ve TWRP Yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. İşlem SM-G930F veya SM-G935F model numaralı, G935FXXU1DPLT Android Nougat firmware’i kurulu olan Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge akıllı telefonlarda işe yarıyor.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Android Nougat Root ve TWRP Yüklemek

Hazırlıklar

Odin3_v3.11.1.zip‘ i indirin.

i indirin. Galaxy S7 (SM-G930F/FD) için bu dosyayı indirin: twrp-3.0.2-4-herolte.img.tar

Galaxy S7 Edge (SM-G935F/FD) için bu dosyayı indirin: twrp-3.0.2-4-hero2lte.img.tar

SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip dosyasını indirin.

dosyasını indirin. no-verity-opt-encrypt-5.0.zip dosyasını da indirin.

dosyasını da indirin. Bilgisayarınızda Samsung USB sürücülerinin kurulu olduğundan emin olun.

Developer Options menüsündeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerinin aktive edildiğinden emin olun.

menüsündeki ve seçeneklerinin aktive edildiğinden emin olun. Cihazınızdaki tüm verileri yedekleyin ve pil seviyesinin % 60 üzerinde olmasını sağlayın.

TWRP Yüklemek ve Root Erişimi Sağlamak

İndirdiğiniz Odin ZIP dosyasını masaüstüne genişletin ve twrp-3.0.2-4-herolte.img.tar dosyasını bu klasöre kopyalayın.

dosyasını bu klasöre kopyalayın. no-verity-opt-encrypt-5.0.zip ve SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip dosyalarını masaüstünde tutun. Akıllı telefonunuzda hafıza kartı varsa bu dosyaları hafıza kartına kopyalayın. Yoksa, bu dosyaları daha sonra cihazın dahili depolama birimine aktaracağız.

ve dosyalarını masaüstünde tutun. Akıllı telefonunuzda hafıza kartı varsa bu dosyaları hafıza kartına kopyalayın. Yoksa, bu dosyaları daha sonra cihazın dahili depolama birimine aktaracağız. Akıllı telefonunuzu kapatın ve Ses Azaltma + Ana Ekran + Güç tuşlarına birkaç saniye basılı tutarak cihazın Download modunda açılmasını sağlayın. Ekrana görüntü geldiğinde Ses Artırma butonuna basın.

tuşlarına birkaç saniye basılı tutarak cihazın Download modunda açılmasını sağlayın. Ekrana görüntü geldiğinde butonuna basın. Bilgisayarınızda Odin klasörünü açın ve Odin v3.11.1.exe’ yi yönetici modunda çalıştırın.

yi yönetici modunda çalıştırın. Galaxy S7 akıllı telefonu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Odin yazılımında ID:COM portunun mavi renge bürünmesini bekleyin.

portunun mavi renge bürünmesini bekleyin. Odin’de AP butonuna tıklayın ve twrp-3.0.2-4-hero2lte.img.tar dosyasını ekleyin.









Options sekmesine tıklayın ve Auto-Reboot seçeneğindeki işaretlemeyi kaldırın.

TWRP kurulumunu başlatmak için Start butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. TWRP kurulumu gerçekleştirildiğinde Odin arayüzünde PASS! mesajını göreceksiniz.

mesajını göreceksiniz. Şimdi Ses Azaltma + Ana Ekran + Güç butonlarına basılı tutun ve ekran boş / siyah duruma geçtiğinde Ana Ekran ve Güç tuşlarına basılı tutuyorken hızlıca Ses Artırma tuşuna da basın. TWRP Recovery moduna girene dek bu tuşlara basılı tutun.

Wipe> Format Data ‘yı seçin ve Yes butonuna dokunun. Ardından Back butonunu kullanarak TWRP ana ekranına dönün.

‘yı seçin ve butonuna dokunun. Ardından butonunu kullanarak TWRP ana ekranına dönün. Reboot> Recovery ‘e gidin.

‘e gidin. Akıllı telefonunuz yine TWRP moduna girecektir.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve no-verity-opt-encrypt-5.0.zip ve SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip dosyalarını MTP modunda transfer edin.

ve dosyalarını MTP modunda transfer edin. Odin’de Install seçeneğini kullanın, no-verity-opt-encrypt-5.0.zip dosyasına gidin ve seçin. Ekranda uyarı mesajı belirdiğinde onaylama için kaydırma hareketi yapın.

Flash’lama işlemi gerçekleştirildiğinde geriye dönün ve Reboot> Recovery yolunu izleyin.

yolunu izleyin. Telefonunuz TWRP Recovery modunda açıldığında tekrar Install seçeneğine dokunun ve bu kez SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip dosyasının kurulmasını sağlayın.

seçeneğine dokunun ve bu kez dosyasının kurulmasını sağlayın. SuperSU flash’landı, TWRP ana menüsüne geri dönün ve sistemi yeniden başlatın.

Cihazın açılması biraz zaman alabilir, merak etmeyin. Akıllı telefonunuz açıldığında root erişiminin başarıyla sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için Google Play uygulama mağazasından indirebileceğiniz Root Checker uygulamasından yararlanabilirsiniz.











