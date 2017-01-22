ZTE Axon 7 Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek

ZTE Axon 7 Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları adım adım anlatıyoruz. (A2017G ürün numaralı cihazlar için)

ZTE Axon 7 Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek

Bootloader Kilidini Açmak

  • Cihazınızın pil seviyesinin en azından % 60 olmasını sağlayın.
  • Minimal Fastboot ve ADB Tools‘u indirin. (Dosyaları ADB klasörüne genişletin, böylece daha sonra kolaylıkla erişebilirsiniz.)
  • aboot.img dosyasını indirin ve ADB klasörüne aktarın.
  • TWRP_Unlock_Bootloader dosyasını indirin. (Dosyayı genişletin, yalnızca fastboot_unlock.img dosyasını ADB klasörüne kopyalayın.)
  • ADB klasörüne gidin ve Shift + Sağ Tıklama kombinasyonu ile Komut İstemi aracını çalıştırın.
  • Komut İstemi aracına aşağıdaki komutları sırayla teker teker girip her birinden sonra Enter tuşuna basın.

adb push aboot.img /sdcard/

adb push fastboot_unlock.img /sdcard/

adb shell dd if=/dev/block/bootdevice/by-name/fbop of=/sdcard/fbop_lock.img

adb shell dd if=/dev/block/bootdevice/by-name/aboot of=/sdcard/aboot_lock.img

adb pull /sdcard/fbop_lock.img

adb pull /sdcard/aboot_lock.img

adb shell dd if=/sdcard/fastboot_unlock.img of=/dev/block/bootdevice/by-name/fbop

adb shell dd if=/sdcard/aboot.img of=/dev/block/bootdevice/by-name/aboot

  • Daha sonra bu komutu girin ve Enter’a basın. Cihaz bootloader’a açılacaktır.

adb reboot bootloader

  • Son olarak bu komutu girin ve Enter tuşunu kullanın.

fastboot oem unlock

  • Bootloader kilidini kaldırmak için ekranda beliren yönergeleri izleyin. (Gezinti için ses butonlarını ve seçmek için güç butonunu kullanabilirsiniz.)
  • TWRP recovery’de açın. (Logoyu görene dek Güç ve Ses Artırma butonlarına basmalısınız.)
  • Son olarak Wipe» Format Data seçeneğine gidin ve Yes butonuna dokunun.

TWRP Recovery Kurulumu

  • Antivirüs programınızı geçici olarak devre dışı bırakın.
  • Telefonunuzdaki tüm verilerinizi bilgisayarınıza yedekleyin.
  • Minimal Fastboot ve ADB Tools‘u indirin. (Dosyaları ADB klasörüne genişletin, böylece daha sonra kolaylıkla erişebilirsiniz.)
  • axon7tool‘u indirin ve ADB klasörüne aktarın.
  • TWRP imaj dosyasını indirin ve ADB klasörüne kopyalayın.
  • recovery.img dosyasının bir kopyasını oluşturun ve recovery.bin şeklinde yeniden adlandırın.
  • Akıllı telefonunuzda USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. (Bu seçenekleri Developer Options menüsü altından bulabilirsiniz.)

ZTE Axon 7 Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek 1

Bu işlemler akıllı telefonunuzun garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır. İşlemler sırasında meydana gelebilecek bir sorun veya hasardan tamamen kendinizin sorumlu olacağını unutmayın.

  • Axon 7 akıllı telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
  • Shift + Sağ Tıklama kombinasyonu ile Komut İstemi aracını çalıştırın.
  • adb devices yazın ve Enter’a basın.
  • Ardından adb reboot edl yazın ve Enter tuşunu kullanın.
  • Bilgisayarınızda Denetim Masası – Aygıt Yöneticisi yolunu izleyin ve listede QUSB_BULK görünüp görünmediğine bakın.
  • Komut satırına axon7tool -r gpt boot recovery yazın ve Enter’a basın. Akıllı telefonunuz yeniden başlatılacaktır.
  • Cihaz açılınca adb reboot edl komutunu kullanın.
  • Şimdi ADB klasöründe gpt, recovery ve boot dosyalarının yer aldığını doğrulayın.
  • Komut istemine axon7tool -w recovery girin ve Enter tuşuna basın.
  • İşlemin devam etmesini ve akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasını bekleyin.
  • Cihaz yeniden başladıktan sonra kapatın.

ZTE Axon 7 Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek 2

  • Güç + Ses Artırma butonuna basarak TWRP Recovery’e açılmasını sağlayın.
  • Talep edilirse ekranda kaydırma hareketi yapın.
  • Aşamaları doğru şekilde izlerseniz ZTE Axon 7’ye TWRP Recovery kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

ZTE Axon 7 (A2017G) Root Erişimi

  • SuperSU 2.79.zip dosyasını indirin.
  • Güç + Ses Artırma butonlarına basılı tutarak akıllı telefonu TWRP Recovery modunda çalıştırın.
  • Install seçeneğine dokunun.

ZTE Axon 7 Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek 3

  • SuperSU.zip dosyasının yer aldığı dizine gidin.
  • Dosyayı seçin flash’lamak için kaydırma hareketi yapın.
  • İşlem tamamlandıktan sonra cihazı yeniden başlatın.

ZTE Axon 7 Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek 4

Google Play uygulama mağazasından Root Checker uygulamasını indirerek root erişimini başarıyla sağlayıp sağlayamadığınızı öğrenebilirsiniz.

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1 Yorum

YORUM YAZ

  1. Merhaba ,

    TWRP Recovery Kurulumu işlemi sırasında ,
    Komut satırına axon7tool -r gpt boot recovery yazın ve Enter’a basın. Akıllı telefonunuz yeniden başlatılacaktır.
    axon7tool -r gpt boot recovery
    bu işlemde sıkıntı yaşıyorum telefonu yenıden başlatmıyor yöneticide
    Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 görüyor qusb_bulk v.s görmuyor

    mail adresinden bana ulaşırsanız teşekkur ederım.

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