ZTE Axon 7 Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları adım adım anlatıyoruz. (A2017G ürün numaralı cihazlar için)

ZTE Axon 7 Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek

Bootloader Kilidini Açmak

Cihazınızın pil seviyesinin en azından % 60 olmasını sağlayın.

Minimal Fastboot ve ADB Tools‘u indirin. (Dosyaları ADB klasörüne genişletin, böylece daha sonra kolaylıkla erişebilirsiniz.)

aboot.img dosyasını indirin ve ADB klasörüne aktarın.

TWRP_Unlock_Bootloader dosyasını indirin. (Dosyayı genişletin, yalnızca fastboot_unlock.img dosyasını ADB klasörüne kopyalayın.)

dosyasını ADB klasörüne kopyalayın.) ADB klasörüne gidin ve Shift + Sağ Tıklama kombinasyonu ile Komut İstemi aracını çalıştırın.

kombinasyonu ile Komut İstemi aracını çalıştırın. Komut İstemi aracına aşağıdaki komutları sırayla teker teker girip her birinden sonra Enter tuşuna basın.

adb push aboot.img /sdcard/

adb push fastboot_unlock.img /sdcard/

adb shell dd if=/dev/block/bootdevice/by-name/fbop of=/sdcard/fbop_lock.img

adb shell dd if=/dev/block/bootdevice/by-name/aboot of=/sdcard/aboot_lock.img

adb pull /sdcard/fbop_lock.img

adb pull /sdcard/aboot_lock.img

adb shell dd if=/sdcard/fastboot_unlock.img of=/dev/block/bootdevice/by-name/fbop

adb shell dd if=/sdcard/aboot.img of=/dev/block/bootdevice/by-name/aboot

Daha sonra bu komutu girin ve Enter’a basın. Cihaz bootloader’a açılacaktır.

adb reboot bootloader

Son olarak bu komutu girin ve Enter tuşunu kullanın.

fastboot oem unlock

Bootloader kilidini kaldırmak için ekranda beliren yönergeleri izleyin. (Gezinti için ses butonlarını ve seçmek için güç butonunu kullanabilirsiniz.)

TWRP recovery’de açın. (Logoyu görene dek Güç ve Ses Artırma butonlarına basmalısınız.)

Son olarak Wipe» Format Data seçeneğine gidin ve Yes butonuna dokunun.

TWRP Recovery Kurulumu

Antivirüs programınızı geçici olarak devre dışı bırakın.

Telefonunuzdaki tüm verilerinizi bilgisayarınıza yedekleyin.

Minimal Fastboot ve ADB Tools‘u indirin. (Dosyaları ADB klasörüne genişletin, böylece daha sonra kolaylıkla erişebilirsiniz.)

axon7tool‘u indirin ve ADB klasörüne aktarın.

TWRP imaj dosyasını indirin ve ADB klasörüne kopyalayın.

recovery.img dosyasının bir kopyasını oluşturun ve recovery.bin şeklinde yeniden adlandırın.

dosyasının bir kopyasını oluşturun ve şeklinde yeniden adlandırın. Akıllı telefonunuzda USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. (Bu seçenekleri Developer Options menüsü altından bulabilirsiniz.)

Bu işlemler akıllı telefonunuzun garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır. İşlemler sırasında meydana gelebilecek bir sorun veya hasardan tamamen kendinizin sorumlu olacağını unutmayın.

Axon 7 akıllı telefonu bilgisayarınıza bağlayın.

Shift + Sağ Tıklama kombinasyonu ile Komut İstemi aracını çalıştırın.

kombinasyonu ile Komut İstemi aracını çalıştırın. adb devices yazın ve Enter’a basın.

yazın ve Enter’a basın. Ardından adb reboot edl yazın ve Enter tuşunu kullanın.

yazın ve Enter tuşunu kullanın. Bilgisayarınızda Denetim Masası – Aygıt Yöneticisi yolunu izleyin ve listede QUSB_BULK görünüp görünmediğine bakın.

yolunu izleyin ve listede görünüp görünmediğine bakın. Komut satırına axon7tool -r gpt boot recovery yazın ve Enter’a basın. Akıllı telefonunuz yeniden başlatılacaktır.

yazın ve Enter’a basın. Akıllı telefonunuz yeniden başlatılacaktır. Cihaz açılınca adb reboot edl komutunu kullanın.

komutunu kullanın. Şimdi ADB klasöründe gpt, recovery ve boot dosyalarının yer aldığını doğrulayın.

ve dosyalarının yer aldığını doğrulayın. Komut istemine axon7tool -w recovery girin ve Enter tuşuna basın.

girin ve Enter tuşuna basın. İşlemin devam etmesini ve akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasını bekleyin.

Cihaz yeniden başladıktan sonra kapatın.

Güç + Ses Artırma butonuna basarak TWRP Recovery’e açılmasını sağlayın.

butonuna basarak TWRP Recovery’e açılmasını sağlayın. Talep edilirse ekranda kaydırma hareketi yapın.

Aşamaları doğru şekilde izlerseniz ZTE Axon 7’ye TWRP Recovery kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

ZTE Axon 7 (A2017G) Root Erişimi

SuperSU 2.79.zip dosyasını indirin.

Güç + Ses Artırma butonlarına basılı tutarak akıllı telefonu TWRP Recovery modunda çalıştırın.

butonlarına basılı tutarak akıllı telefonu TWRP Recovery modunda çalıştırın. Install seçeneğine dokunun.

SuperSU.zip dosyasının yer aldığı dizine gidin.

Dosyayı seçin flash’lamak için kaydırma hareketi yapın.

İşlem tamamlandıktan sonra cihazı yeniden başlatın.

Google Play uygulama mağazasından Root Checker uygulamasını indirerek root erişimini başarıyla sağlayıp sağlayamadığınızı öğrenebilirsiniz.



